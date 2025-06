Tras una reunión tripartita entre el subdirector Nacional de Trabajo, Álvaro Inchauspe, representantes de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines y el empresario Alejandro Aguerre, el propietario de la panadería y confitería La Vienesa informó este viernes que resolvió despedir a todos los trabajadores y que abrió concurso de acreedores, proceso por el cual definirá si la empresa cierra definitivamente o no.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría, dijo a la diaria que, tras la reunión de casi dos horas, se comunicó la decisión a varios de los trabajadores que estaban esperando el desenlace en las afueras de la secretaría de Estado, sobre la calle Juncal, en Ciudad Vieja.

Echevarría explicó que la decisión abarca a unos 65 trabajadores y que el próximo martes habrá otra reunión, a pedido de los trabajadores y de la organización sindical, en la cual se firmaría la documentación correspondiente, que ratificaría tanto el despido de los trabajadores como el llamado a concurso por parte de la empresa. Si ese día se firma el acta que certifica lo resuelto, posterior a eso se levantará la ocupación de la sucursal.

Luego de la ocupación de la sucursal central de la empresa que se realizó el pasado miércoles, [durante este viernes se desarrolló un paro parcial en el sector] (https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2025/6/mesa-coordinadora-del-pan-anuncio-paro-general-parcial-para-este-viernes-tras-cierre-de-cinco-sucursales-de-la-vienesa/) que afectó la distribución, atención y elaboración de productos panificados.

Por otra parte, Echevarría confirmó que el local comercial de la empresa, ubicado en Avenida Brasil esquina Luis Ponce, continuará ocupado al menos hasta el próximo lunes, día en el que se llevará a cabo una asamblea con todos los trabajadores de la empresa y con dirigentes de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, a las 14.00, para dialogar sobre los pasos a seguir.

Echevarría aclaró que la “intención es que un grupo de unos 20 trabajadores se presenten al concurso porque la idea es autogestionar la empresa”, o al menos la sucursal central, hoy ocupada. “Tenemos fe en presentar un buen proyecto, ya estamos trabajando con el Instituto Nacional de Cooperativismo”, dijo, y recordó que el objetivo de la Mesa y del comité de base era mantener los puestos laborales.

El dirigente explicó que los trabajadores, al ser despedidos, pueden acogerse al fondo de insolvencia patronal y cobrar su despido. También se les pagaría el sueldo de mayo, más el salario vacacional que se les adeuda.

En tanto, la Mesa Coordinadora solicitará el próximo martes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que les otorgue un seguro especial de seis meses de duración para todos los trabajadores, ya que parte de los 65 empleados, por diversos motivos, no cumplían con las condiciones para acceder al seguro de paro común. Sobre la decisión de Aguerre de haberse declarado insolvente para afrontar el pago de los créditos laborales y las deudas que tiene con los acreedores, Echevarría dijo que “no era ni la mejor ni la peor solución que tenía el tema. Era la que había. Lo esperado y anhelado era no tener que cerrar ninguna sucursal, y no perder ningún puesto de trabajo. Ahora sabemos que no se podrá mantener todos los locales abiertos. Entonces, con ese escenario, sin duda que parece que es mejor este que el que teníamos hasta ayer jueves, donde era mucho mayor la incertidumbre”.

Sobre el llamado a concurso, agregó que es el síndico el que, de acuerdo a la situación de la empresa, define si se concreta o no el cierre definitivo de la panadería y confitería, aunque consideró que esto es más que factible, ya que el pasivo a la fecha de la firma asciende casi al millón de dólares, y que a esa cifra hay que sumarle los montos que correspondan, una vez se abra el concurso.