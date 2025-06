Durante los primeros días de junio estuvieron presentes en nuestro país tres inspectoras de la Comisión de Acreditación de Centros de Rehabilitación (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF, por sus siglas en inglés) para volver a evaluar al Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE), luego de tres años.

Fundada en 1966, CARF International es una entidad sin fines de lucro que funciona como acreditadora independiente de servicios humanos y centros de rehabilitación a lo largo de todo el mundo, tanto públicos como privados.

“La misión de CARF es promover la calidad, el valor y los resultados óptimos de los servicios a través de un proceso de acreditación consultiva y servicios de mejora continua que se centran en mejorar la vida de las personas atendidas”, establecen en su sitio web.

En diálogo con la diaria, Marcos Otheguy, presidente del BSE, dijo tener “grandes expectativas” en que la institución vuelva a ser acreditada por CARF, como ya lo fue en 2022: “Las inspectoras hicieron una devolución muy buena de todo lo que vieron y evaluaron. La devolución fue muy positiva. En unos 60 días se va a emitir el informe oficial”.

Según Otheguy, desde CARF hacen una distinción entre observaciones y recomendaciones. Las observaciones son aspectos que hay que incorporar o cambiar en las prácticas de lo que se viene haciendo en el hospital; las recomendaciones o sugerencias son elementos optativos, por lo que el BSE puede elegir incorporarlos o no.

“La jefa de misión, que hace 20 años que trabaja para CARF y ha auditado centros de rehabilitación en muchas partes del mundo, nos dijo que es la primera vez que le pasa que no hay observaciones para realizar y que sólo tuvieron sugerencias. Esto habla claramente de que el Hospital del BSE viene trabajando muy bien. Por lo tanto, estamos plenamente confiados en que la acreditación se va a renovar”, sostuvo. Y agregó: “Las formalidades importan, entonces vamos a afirmar que fuimos reacreditados una vez que se emita el informe oficial de CARF”.

En 2022 el Hospital del BSE fue acreditado por primera vez por esta institución. En ese momento se hizo un trabajo de relevamiento de las actividades del BSE, en particular en lo relacionado con la rehabilitación de los trabajadores. En esa ocasión, la institución acreditó al BSE en tres dimensiones: internación, dolor y salud ocupacional.

“Fue algo muy relevante. Por ejemplo, en rehabilitación del dolor solamente estaba acreditada una institución médica en América Latina, el Instituto Alexander Fleming, de Argentina; nosotros fuimos la segunda. Por lo tanto, esto nos colocaba entre los mejores centros de rehabilitación de América Latina, incluso con estándares de nivel mundial, igual que los países más desarrollados”, relató Otheguy.

La importancia de la excelencia

Según el presidente del BSE, que el ente estatal esté valorado con niveles de excelencia por una organización como CARF “tiene mucho que ver con la defensa del único seguro que se mantiene de forma monopólica en Uruguay, que es el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

“Para esta nueva administración y para mi gestión he puesto un foco muy fuerte en el tema de los accidentes de trabajo y, en particular, en el hospital, porque creo que es el área que realmente muestra la dimensión social que cumple el BSE, y que muchas veces no se visualiza”, afirmó. Y agregó: “siempre digo que dentro de los mercados en los que participa el Estado, este es el más competitivo en el país. Por ejemplo, Antel compite con dos empresas privadas, el Banco República con siete bancos privados, pero nosotros competimos con 16 empresas aseguradoras privadas, la mayoría representantes de multinacionales”, afirmó.

A su vez, Otheguy considera que el hecho de que “el hospital de los trabajadores” tenga un nivel de excelencia comparable con el de un seguro privado habla claramente de cómo Uruguay gestiona el tratamiento de las enfermedades profesionales y los accidentes laborales: “El único seguro que no se desmonopolizó en el Uruguay fue el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y creo que esto se explica porque nuestro país no concibe los seguros de accidentes de trabajo como un negocio, sino como una política social”. “Creo que esta es una de las políticas sociales más exitosas que tiene Uruguay”, destacó.

La idea, según el jerarca, es mantener esta acreditación en el tiempo, ya que considera que las políticas de mejora continua y de apuesta a la calidad en el servicio tienen que ser “apuestas permanentes, que no se pueden discontinuar”.

“Estoy convencido de que mantener esta reacreditación es una manera de defender el monopolio y de justificarlo, en un escenario en el que siempre está amenazado. La presión de las empresas aseguradoras privadas para que esto se desmonopolice es permanente”, subrayó.