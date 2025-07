El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, recibió este martes a una delegación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) con el propósito de intercambiar información sobre la reciente decisión de Conaprole de cerrar su planta industrial 14, ubicada en el departamento de Rivera. En particular, en el encuentro se abordó la situación de los 22 trabajadores que actualmente cumplen tareas en ese establecimiento.

En diálogo con la diaria, Fratti señaló que los dirigentes de la FTIL plantearon su preocupación por el cierre de la planta; en tal sentido, señaló que “por ahora está todo igual”. “No hay elementos nuevos en el tema, más allá de expresarles que se está trabajando en el tema, [pero] mucho más no les pude decir. Se está estudiando y trabajando con el Inale [Instituto Nacional de la Leche]”, expresó.

Asimismo, el titular del MGAP manifestó: “A mí me parece bueno que existan industrias al norte del río Negro, pero también la cooperativa [Conaprole] tiene derecho a acomodar sus finanzas”. “En esto está el Inale, que es una entidad especializada con autoridades que saben mucho del tema; me parece que ahí es donde se debe buscar la solución”, resaltó.

Consultado sobre la resolución adoptada por Conaprole, Fratti dijo que, según le han transmitido, “la cooperativa no dará marcha atrás con la idea de cerrar la planta de Rivera, en eso no están dispuestos a negociar”. “Sí negociarán otros puntos, pero eso no. Es complejo encontrar una solución. Es claro que se nos va vaciando el norte. Tiene que haber una decisión de gobierno y de país sobre si queremos tener empresas en el norte o no”, expresó.

El ministro sostuvo que sería deseable que la planta industrial de Conaprole en Rivera continuase abierta, dado que ese departamento fronterizo tiene una alta tasa de desempleo e informalidad. Sobre cómo puede evolucionar el tema en los próximos días, Fratti consideró que la FTIL “debe continuar planteando el tema al más alto nivel del gobierno”, y señaló que “hay que involucrar al Ministerio de Economía y Finanzas para ver si puede participar en este tema”.

Por su parte, Luis Goichea, secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, señaló a la diaria que la reunión con Fratti duró “una hora y media” y el secretario de Estado “tomó nota de lo conversado”. Apuntó que las autoridades del MGAP se pondrán en contacto por este asunto con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Por otra parte, Goichea señaló que hasta este miércoles el sindicato esperará una propuesta de Conaprole vinculada a la situación de los trabajadores en el establecimiento de Rivera. “Si no llega, la directiva analizará cuando se reúna cuáles son los pasos que dará de aquí en adelante”, advirtió.