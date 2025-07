La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) realizará este miércoles un paro parcial con movilización de 9.00 a 13.00. La marcha partirá de la plaza Cagancha y terminará en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ubicada en las calles Colonia y Paraguay. La manifestación es “en defensa de la industria y la mano de obra nacional” y en pos de “la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario”, así como también “por más inclusión de las mujeres en la industria nacional” y “por más formación necesaria y acorde a la industria de nuevo tipo”.

En diálogo con la diaria, el presidente de la CSI, Danilo Dárdano, señaló que en las inmediaciones del MEF se realizará una oratoria a cargo de representantes del sector lácteo, del sindicato de Paycueros y de la Mesa Coordinadora del Pan, así como también de la comisión directiva de la CSI.

“Vamos a marcar algunas cuestiones. Por ejemplo: las pautas salariales, la macroeconomía para el desarrollo, y temas relacionados con los seguros especiales de desempleo”, adelantó Dárdano. “Lo que nos preocupa es que no hay planificación a nivel de Estado para la industria, no es claro para dónde va el país. Podemos hablar horas de diferentes conflictos puntuales, que no son coyunturales, porque tenemos un problema estructural en el país a nivel productivo. Eso es lo que nos preocupa, porque si hay un sector que no es viable por diferentes motivos se cierra, pero toda esa gente, ¿a dónde va?”, expresó.

Dárdano sostuvo que para que haya un “rumbo a un país de primera” se requiere el desarrollo de una industria nacional “de nuevo tipo”. En tal sentido, mencionó el planteo del PIT-CNT de convocar a un diálogo para avanzar hacia una estrategia nacional de desarrollo e industrialización. Aseguró que “se está trabajando para caminar en ese sentido”.

Por otra parte, el presidente de la CSI señaló que el martes 6 de agosto llegará a Montevideo una delegación de trabajadores de Paycueros, curtiembre instalada en Paysandú. “La idea es solicitar una reunión con el presidente Yamandú Orsi. También los vamos a acompañar a alguna reunión con el subsecretario de Ganadería, el ingeniero Matías Carámbula. La intención es plantear en líneas generales cuál es la situación de la industria en Paysandú”, apuntó.

Asimismo, Dárdano destacó que el Poder Ejecutivo anunciará en los próximos días que se reinstalarán los consejos consultivos a nivel industrial, algo que ha sido “un reclamo histórico nuestro”.