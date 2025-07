La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se reunió este viernes con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para dialogar sobre la realidad del sector lácteo, en general, y, en particular, sobre la reciente decisión de la empresa Conaprole, que anunció el cierre de la planta de procesamiento 14, ubicada en el departamento de Rivera.

En diálogo con la diaria, Enrique Méndez, dirigente de la FTIL e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, señaló que el sindicato le planteó a Cardona en la reunión cuál es la situación de los trabajadores y el alcance de la decisión de Conaprole, así como la preocupación por las fuentes laborales que se ponen en riesgo con esa resolución. “Cardona nos expresó que se reunirá con Conaprole para hablar de la resolución”, dijo Méndez.

“Se le argumentó también a la ministra las razones por las cuales esa planta no debería cerrar”, resaltó Méndez, y agregó que, tras reunirse con las autoridades de Conaprole, Cardona volverá a contactarse con la FTIL. “Hasta que no se concrete esa reunión, no hay mucho más por el momento”, indicó.

El pasado lunes, la FTIL resolvió “declararse en alerta y mantenerse en sesión permanente” ante la decisión de la empresa Conaprole de cerrar la planta 14 de Rivera.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT rechazó, en un comunicado “las intenciones de Conaprole de cerrar la planta industrial de Rivera”. La central sindical señaló que se trata de “una cooperativa altamente eficiente, la principal empresa privada del país, recibiendo por casi dos décadas el premio a la mayor empresa exportadora”.

Asimismo, el PIT-CNT sostiene que, “según informe y análisis” del Instituto Cuesta Duarte, en el último año la planta 14 de Rivera “tuvo una rentabilidad de casi un millón de dólares”, por lo que “no se explica ni entiende cómo se pretende hablar de cierre con el impacto social que esto conlleva para la ciudad de Rivera y para el norte del país”. “Llamamos a la responsabilidad de la dirección de la cooperativa, que desista de dicha decisión”, manifestó la central sindical.