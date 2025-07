La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) mantuvo una reunión tripartita con la empresa el lunes, en el marco de la negociación por el cierre de la Planta 14 de Rivera. En ese encuentro, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, plantearon crear un ámbito tripartito con duración de 15 días para tomar en cuenta los planteos del sindicato de base y los de la empresa. Sin embargo, la AOEC rechazó la propuesta presentada por Conaprole en ese ámbito y resolvió en su asamblea general no participar del ámbito y definir una serie de medidas.

En un comunicado, al que tuvo acceso la diaria, la AOEC transcribió los puntos planteados por Conaprole el martes que “pretende incorporar” al ámbito tripartito. La empresa presentó una serie de puntos “indispensables” en bloques temáticos que entiende que “deben solucionarse inmediatamente en la mesa de diálogo tripartito”, y que a partir de estos “se alcanzaría un acuerdo integral”.

En el primer bloque, Conaprole indica que la propuesta de la AOEC “sería implementada inmediatamente, con alguna variante”. En ese sentido, definen que habrá reducción de un cargo de laboratorista, o sea que se pasaría de tres a dos; una reducción de seis zafrales locales, mientras que la “AOEC plantea cuatro”; una reducción del 80% obligatorio de horas extras, todas a pagar con “control estricto de cumplimiento”; la realización de tareas de mantenimiento, “hoy tercerizadas”, lo cual “resuelve técnicamente Conaprole, y la no reposición de vacantes de efectivos, “a lo sumo con zafral”, por ejemplo, “si se trasladan o aceptan retiros incentivados”.

La empresa planteó que con base en que la propuesta del sindicato de “realizar ajustes” en la Planta 14 “es insuficiente para cubrir los 1,5 millones de dólares por año”, “se buscaría disminuir costos en otras partes de la cooperativa, en donde sea posible encontrar eficiencias con medidas similares a las de Planta 14 u otras”.

Por último, enumeró una serie de “requisitos indispensables” que, en caso de incumplimiento, “haría caer un acuerdo y se procedería al cierre inmediato”. Estos son la “paz general, integral y verdadera por aquellos temas que están en tratamiento en ámbitos bipartitos y tripartitos”, y señalan que esto “no quiere decir que no se pueda conversar todo”, pero que sea “sin medidas sindicales”, ya que “el tema es que no se puede incrementar costos y castigar el precio al productor, ya que las nuestras son las mejores condiciones del sector y destacan en el mercado”.

La lista sigue con la “unificación” de leches frescas y ultra “sin incremento de costos” y “con indicadores de productividad a cumplir que permitan defender el sachet”; y finalmente, una “cuarta línea de estandarización en ciudad Rodríguez operando inmediatamente”, pues afirman que hay “2,5 millones de dólares invertidos” allí y “hace más de dos años está sin usar”.

“Aquí la decisión es valorar y defender la sostenibilidad de la cadena, y ser competitivo. Es indispensable, y estamos convencidos de que hay oportunidades de mejora en cuanto a eficiencias y productividad. Las medidas propuestas por Conaprole tratan de inversiones necesarias, que no afectarán el padrón efectivo de empleados y que apuntan únicamente a sostener la competitividad de la cooperativa”, concluye la empresa.

Debido a que el sindicato resolvió “no integrar el ámbito [de negociación] en las condiciones planteadas”, resolvió una serie de medidas que se empezarán a aplicar a partir de este jueves.

El trabajo a reglamento es una de ellas, lo que implica que no habrá cambio de turno, de horario ni de descansos, no trabajarán los feriados salvo por las “guardias mínimas que se establezcan”, no harán horas extras ni trabajarán en días de descanso “legales y adicionales”, no efectuarán “tareas de mayor jerarquía” ni participarán de las auditorías.

Este viernes habrá un paro de dos horas al final del turno de cada trabajador o trabajadora, y el miércoles 30 de julio el sindicato se adherirá al paro de la Confederación de Sindicatos Industriales de 9.00 a 13.00 en el área metropolitana. También lo harán en los turnos de la noche y la tarde.

En la semana del 4 de agosto, la AOEC hará un paro de 24 de horas con movilización a Rivera, “cuyas características de participación resolverá el Consejo Nacional de Delegados” convocada para el viernes 1° de agosto. El martes 12 de agosto, el sindicato adherirá al paro general parcial del PIT-CNT, que es de 9.00 a 13.00

La AOEC indicó que se faculta al consejo directivo a que, además de las acciones mencionadas, “pueda resolver complementariamente semana tras semana, nuevas medidas gremiales, y una red de asamblea por planta”.

Por otro lado, subrayan la necesidad de “concretar a la brevedad” reuniones pendientes con organismos nacionales y departamentales, con el Parlamento, y también, con el presidente de la República, Yamandú Orsi.