A través de un comunicado, Conaprole informó este miércoles que en un plazo de cinco días consecutivos “la cooperativa debió tirar 69.000 kilos de suero de manteca líquido debido a las medidas sindicales” que ha adoptado la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) ante el cierre de la planta industrial 14 de la empresa, ubicada en Rivera.

En el comunicado, Conaprole cuestionó “el efecto acumulado de las medidas sindicales, que implicaron diversos paros y jornadas de trabajo a reglamento”, y señaló que actualmente “en las góndolas de comercios y supermercados se evidencian el faltante de productos y una mayor presencia de productos importados en el mercado interno”.

Asimismo, desde la empresa indicaron a la diaria que, luego de que días atrás dos productores de Cardona y Rodó debieron derramar de leche tras llenar las tarrinas disponibles, “no han sucedido problemas mayores, más allá de las demoras en la recolección, las colas de camiones y los silos llenos”.

“La tirada del suero de manteca por acidificación es consecuencia de la imposibilidad de secarlo por priorizar el secado de leche al tener los silos llenos. Se estima una pérdida de unos 30.000 dólares. La pérdida mayor está en la imposibilidad de abastecer al 100% el mercado interno”, apuntaron a la diaria desde Conaprole.