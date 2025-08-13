La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) espera que el presidente Yamandú Orsi reciba a dirigentes de la organización para dialogar sobre la problemática que atraviesa el sector a nivel nacional. Por este tema, y durante el acto celebrado este martes en el marco del paro general parcial efectuado por el PIT-CNT, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, se solidarizó con los trabajadores de la industria láctea, por diversos conflictos que se desarrollan actualmente en distintos puntos del país.

El dirigente de la FTIL Enrique Méndez dijo a la diaria que, tras los despidos efectuados en la Compañía Láctea Agropecuaria Lecheros de Young (Claldy) el viernes pasado vía mensaje de WhatsApp, en los últimos tres días no se registraron mayores avances en las negociaciones. Pero sí se esperan novedades sobre la solicitud de una entrevista con Orsi, para dialogar acerca de la realidad de la industria en todo el país, y con ello, los distintos conflictos, como el de Claldy, pero también el de Conaprole, Lactalis y Coleme.

El dirigente mencionó también que se aguarda para esta misma semana la confirmación del anuncio realizado días atrás también por la empresa, sobre 20 trabajadores contratados por un período zafral que serían también cesados, sumándose a los 32 despedidos hace cinco días atrás.

Marcelo Abdala: “es necesario detener el grosero ataque antisindical de Claldy”

“Toda solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de la industria láctea. Una industria que se está concentrando, que no está en crisis. Es una industria en la que se procesa una estructuración capitalista, concentradora y centralizada en pocas manos, diciendo con absoluta claridad, es necesario buscar todas las alternativas para evitar el cierre de Conaprole en Rivera”, expresó Marcelo Abdala ante miles de trabajadores el martes por la mañana, en el acto celebrado en la plaza Libertad.

Agregó que hay que “detener el grosero ataque antisindical de Claldy y de Coleme”, y que es necesario “que no se utilicen los fondos públicos para financiar reestructuras que atentan contra la industria y las fuentes de trabajo. Es necesaria una negociación real en toda la rama de actividad para proveer caminos de diálogo y de soluciones”.

Posteriormente, en rueda de prensa, Abdala dijo que la conducta de Claldy “es violatoria de toda la normativa nacional e internacional”. Recordó que luego de una reunión el viernes pasado entre la compañía, la FTIL y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ese mismo día, la empresa se comunicó con 32 trabajadores vía WhatsApp para comunicar los despidos, incluida toda la dirección del sindicato.

“Hay un comportamiento claramente antisindical, y se han hecho determinados planteos al gobierno y al Ministerio de Trabajo, para que tome las medidas e intentar evitar que se tome una conducta tan despiadada. Hay que generar una negociación en toda la rama de actividad para evitar estos conflictos que no le hacen bien al país”, sostuvo Abdala.