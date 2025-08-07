La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realiza este jueves un paro de 24 horas a nivel nacional en rechazo al “lamentable anuncio de la empresa Lactalis Parmalat de que no abrirá la planta de Cardona”, según expresó el gremio mediante un comunicado.

Según la FTIL, con este anuncio la empresa está “incumpliendo la palabra empeñada en la negociación colectiva, no solamente frente a los trabajadores, sino también ante las autoridades del gobierno”. Además de la paralización de actividades, la FTIL dispuso el no recibimiento de la remisión de leche de Lactalis Parmalat en ninguna de las plantas industriales del país.

Por otra parte, este mismo jueves el gremio de trabajadores del sector lácteo realizó una movilización en Montevideo en protesta por el cierre de la planta 14 de Conaprole, ubicada en Rivera, que cerrará a fines de octubre.

Sobre este último conflicto, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señalaron a la diaria que el estado de situación entre el sindicato y la empresa, por el momento, “es complicado”.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Leche (STIL), que forma parte de la FTIL, manifestó a través de un comunicado “su profunda preocupación ante la precarización de los vínculos laborales y el cierre de la planta 14 de Conaprole en Rivera”. El STIL reafirmó su solidaridad “con los compañeros afectados” y expresó su “compromiso con la defensa de condiciones de trabajo dignas en todo el sector”.