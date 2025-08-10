La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) realizó un plenario nacional este viernes, en el que participó el 100% de los 23 gremios que integran la organización, destacó su presidente, Martín Cardozo.

Cardozo comentó a la diaria que, entre varios temas analizados, uno de los más importantes fue la situación de más de 1.000 trabajadores que se encuentran sin cobertura, tanto de seguro de paro como de salud. “Los gremios se solidarizan”, afirmó, y por eso hay “una participación muy activa en instancias de estas características”.

Durante el plenario se ratificó la decisión de adherir al paro general parcial convocado por el PIT-CNT para el martes 12 de agosto, por 24 horas. En el seno de la Foica hay un gran malestar por las políticas del gobierno, ya que, aunque “las empresas son las responsables de esta situación, es obligación del Estado no dejar desamparados a los trabajadores”, consideró el dirigente.

En ese sentido, sostuvo que muchos “se encuentran en una situación vulnerable y sin alternativas, porque en definitiva se venían otorgando las extensiones de seguro, y por una decisión política se resuelve reducir o no aceptar las extensiones”, lo que “termina perjudicando a los más de 1.000 trabajadores que hoy tenemos sin una prestación económica”.

“El tema nos tiene preocupados y molestos”, aseguró, y acotó que “no hubo ni un previo aviso” por parte de las autoridades. “Si iban a cambiar las políticas sociales, nos hubieran convocado para buscar alternativas, y no lo hubo”, dijo Cardozo.

Sostuvo que, hasta la fecha, no han tenido respuesta del gobierno para aprobar las extensiones de seguros de paro. Por otra parte, en el plenario se votó una batería de medidas y, si no hay avances en la situación de los trabajadores, se convocarán movilizaciones y concertaciones para fines de agosto.

Iniciada la 11va. ronda por los Consejos de Salarios para la negociación colectiva en el sector chacinados, Cardozo afirmó que “los lineamientos son nefastos”. “Los rechazamos de forma contundente, ya que en las pautas ingresan una serie de variables que benefician al sector empresarial, con riesgo de pérdida de salario real, con cláusulas que después será una moneda de cambio para no tener mejoras en los convenios colectivos, y con variables que no brindan ninguna seguridad, como el IPC [Índice de precios al consumidor] subyacente”.

Señaló que los gremios “terminarán negociando la no pérdida de salario”, y afirmó: “Viniendo de un gobierno progresista, nos tiene desconcertados”.