El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, participó este martes en el lanzamiento del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, el cual comenzará en noviembre con la administración de vacunas a alrededor de 6.000 animales. La vacuna, que fue desarrollada por el Instituto Pasteur de Montevideo, se aplicará a los efectos de producir una respuesta inmune para que los animales generen anticuerpos contra la garrapata.

En conferencia de prensa, Fratti resaltó que la aplicación de la vacuna no genera residuos en la carne y sostuvo que la puesta en marcha de este plan permitirá reducir pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares por año.

El plan presentado por el MGAP incluye varias acciones, entre ellas, la realización de diagnósticos, el fortalecimiento del uso de hemovacunas y planos sanitarios prediales asociados al veterinario privado, así como también controles en el movimiento de semovientes y un aumento de los tests de resistencia.

El ministro señaló que “Uruguay está dentro de los tres países que mejor colocan sus carnes en el exterior, lo cual hace que tenga que demostrar que es prolijo en dicha producción”.

Fratti apuntó que durante su pasaje por la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, en el período pasado, “el tema de la garrapata era recurrente”. “Estoy contento de que Uruguay tome este camino. Tenemos una cantidad de leyes e instituciones para hacer lo que queramos, y nos enfrascamos en hacer cosas nuevas cuando ni siquiera cumplimos los primeros escalones que nos habíamos establecido. Contento de que Servicios Ganaderos haya retomado de juntar lo que ya estaba. Pues acá nadie inventó la rueda ni la vamos a inventar nosotros. Esto es trabajo acumulado”, manifestó.