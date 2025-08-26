Las inscripciones al programa Uruguay Impulsa cerraron este martes con 162.464 personas anotadas, según informaron a la diaria fuentes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Congreso de Intendentes. Los cupos disponibles son 5.500 y la selección se hará a finales de este mes mediante un sorteo a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La iniciativa sustituye al programa Oportunidad Laboral, más conocido como “jornales solidarios”, a partir de la sanción definitiva de la Cámara de Diputados a principios de agosto. Consiste en oportunidades laborales e instancias de capacitación a personas desempleadas que tengan entre 18 y 65 años, que no perciban prestación salarial pública ni privada y que no estén inscriptas en otros subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

Tiene una duración de cuatro meses y las tareas son asignadas por los gobiernos departamentales. Las jornadas serán de seis horas diarias; en el caso de madres con hijos de 0 a 3 años a su cargo, será de cuatro horas, con el mismo salario. Quienes participen recibirán una prestación mensual de 19.728 pesos que será entregada por las intendencias dentro de los primeros diez días de cada mes.

La participación en el programa será considerada actividad laboral a efectos jubilatorios y de pensiones, y habilita la percepción de subsidios por maternidad, enfermedad o accidente laboral.

Respecto de las capacitaciones, la página web de Uruguay Impulsa informa que los cursos se determinan según los diagnósticos de cada sector, las demandas específicas de cada departamento y a consultar con cámaras empresariales, locales y datos del MTSS sobre las necesidades de mano de obra.

El jueves 21, el Congreso de Intendentes definió los cupos para cada departamento. Montevideo y Canelones son los que más cupos tienen, 1.287 y 854, respectivamente; les siguen Salto (306), Paysandú (298), Maldonado (265), Rivera (246), Tacuarembó (213), San José (205), Artigas (197), Colonia (195), Cerro Largo (187), Durazno y Rocha con 176, Río Negro (171), Florida (166), Treinta y Tres (165), Lavalleja (157), Soriano (140) y Flores (97).

Según los datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los cinco departamentos con más inscriptos en el programa son Montevideo con 48.884 personas, Canelones con 24.017, Salto con 11.218, Paysandú con 8.554 y Rivera con 8.467.