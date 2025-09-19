Una delegación de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se reunió este jueves con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, luego de que el sindicato manifestara su rechazo a las medidas anunciadas por la comuna capitalina para atender la situación financiera de la intendencia.

En la reunión, Adeom presentó una nota con algunos puntos a tratar. En el texto, al que accedió la diaria, el gremio plantea como asuntos centrales a considerar la negociación colectiva, las readecuaciones anunciadas por la comuna capitalina y la situación de las horas gremiales.

Sobre el primer punto, el sindicato expresó “una gran preocupación en referencia a la dinámica que se viene dando en cuanto a la concreción de los distintos ámbitos solicitados”, así como con respecto a la metodología de trabajo, con la que “se dilata la posibilidad de resolución de muchos temas que es de urgencia tratar”.

Adeom propone que la discusión en torno al convenio colectivo tenga cinco ejes: salario, personal, condiciones laborales, remunicipalización de servicios y revisión de la normativa. “Entendemos que cada uno de estos puntos es de suma importancia para la calidad de vida de los trabajadores municipales”, sostiene el sindicato.

Asimismo, el gremio reiteró su rechazo a “las medidas de recorte que se vienen implementando y se implementarán hasta el 31 de marzo, según lo transmitido” por las actuales autoridades de la intendencia. Los trabajadores “no podemos seguir siendo la variable de ajustes de las malas gestiones municipales”, sostiene el gremio.

“Sabemos que muchos servicios se verán resentidos, esto nos genera una gran preocupación por cualquier tipo de agresión que puedan sufrir los trabajadores, tomando en cuenta que somos quienes estamos en la tarea diariamente, muchas veces quienes somos cuestionados”, marca Adeom en la nota.

Con relación a las horas gremiales, Adeom señala que se trata de un tema que “se viene dilatando desde principio de año” y agrega que en “la última propuesta planteada en un ámbito mantenido con el exintendente Mauricio Zunino” la intendencia planteó “0,5 horas por afiliados en base a 7.000 agremiados”. No obstante, “dicha propuesta no se ha visto reflejada en el último documento borrador enviado”.

Asimismo, Adeom expresa su preocupación por “algunos puntos que violentan el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”.