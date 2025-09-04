Una delegación de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) se reunió este miércoles con autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil para conversar sobre el ingreso de personal en el sector.

El presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, Roberto Umpiérrez, dijo en rueda de prensa que existen dificultades con “los ingresos a los bancos públicos y también a la Agencia Nacional de Vivienda”; en particular, señaló que “desde que se envía el ingreso a los bancos las demoras están en el entorno de los seis meses para que ingresen los trabajadores”.

Umpiérrez apuntó además que tanto en la banca pública como en la Agencia Nacional de Vivienda hay “un proceso de recambio generacional muy fuerte”, por lo que “muchas veces las dependencias, que es por donde ingresan los funcionarios, quedan desprovistas durante cierto período de tiempo”, lo cual “provoca una baja en la calidad del trabajo de los empleados y también una caída en la calidad de atención a los clientes en las sucursales”.

En referencia a los recursos humanos que precisa el sector, el dirigente sindical señaló que durante el anterior gobierno “hubo una caída de tres a uno en las vacantes”, que provocó que “las sucursales queden muy justas”.

Acerca de los cargos que deberían llenarse en el Banco República, Umpiérrez dijo que “el ingreso está habilitado en lo que es la red de sucursales”, dado que “el sindicato ha negociado y hay presupuesto para que ingresen uno a uno las vacantes actuales que demandan las distintas dependencias de esa entidad”. “El problema que tenemos es que, desde que el directorio aprueba el ingreso de los trabajadores, que ya tienen destino elegido, muchas veces transcurre hasta medio año”, afirmó.