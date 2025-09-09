El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se reunió este martes con directivos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en el marco de la Expo Prado 2025. El secretario de Estado estuvo acompañado por el subsecretario, Hugo Barretto, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, y el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico.

Una vez finalizado el encuentro, en rueda de prensa, Castillo dijo que “fue una muy buena reunión” y que “no hubo formalidad de ningún tipo”. Se escuchó la opinión de los productores y del sector empleador sobre la coyuntura actual, según el jerarca. Además, se habló sobre las demandas laborales y la situación de algunos conflictos a nivel nacional. “Se intercambiaron preguntas, opiniones e intervenciones”, afirmó, sin brindar mayores detalles.

“Devolvimos opiniones que tiene el Ministerio de Trabajo, el método de trabajo, la respuesta que tenemos en algunos asuntos”, dijo. Por otra parte, destacó que, en una segunda parte de la reunión, “se presentaron ideas de qué temas necesitaríamos ir mejorando y discutiendo”.

En ese sentido, agregó que los productores “tienen alguna opinión en torno a la necesidad del desarrollo productivo, de la formación y de la capacitación de los trabajadores. Son temas que tendremos en forma escrita, seguramente, y que el MTSS también devolverá. El encuentro se desarrolló en un buen clima, a pesar del debate, la discusión y, a veces, hasta la confrontación de ideas”.