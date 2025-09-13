Luego de una nueva reunión celebrada este viernes entre el Ministerio de Trabajo, la empresa Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), las partes acordaron instalar un ámbito tripartito para tratar los planteos tanto del sindicato como de la cooperativa. De manera formal, dicho espacio de negociación quedará habilitado el martes 16 a las 14.00.

En primera instancia, está previsto que las partes se reúnan periódicamente durante 15 días, desde esa fecha y hasta el 30 de setiembre inclusive. Por parte de la AOEC, el gremio ratificó que, entre los diversos temas que tiene para abordar y negociar en ese espacio, una de las prioridades es la situación de la planta N° 14 de Rivera y de los trabajadores que cumplían tareas en dicho establecimiento.

El sindicato expresó en un comunicado que, en esos 15 días, “se tratarán diversos temas, con la finalidad de alcanzar acuerdos necesarios que permitan también encauzar el relacionamiento y solucionar otros asuntos que ya estaban en agenda desde tiempo atrás, y que se venían considerando antes del cierre de la planta en Rivera”. De acuerdo con lo resuelto en la asamblea general de la AOEC, celebrada el jueves pasado, las medidas se mantendrán en suspenso a los efectos de no entorpecer las negociaciones.

Con relación a las demandas y la posición que adoptará la empresa Conaprole de ahora en adelante, la diaria intentó comunicarse con voceros de la compañía, pero la respuesta fue que, mientras se desarrollen las negociaciones entre las partes, no está previsto brindar información ni realizar comentarios al respecto.