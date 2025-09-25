La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió este jueves ejecutar un paro general parcial con movilización a nivel nacional con fecha a definir por el Secretariado Ejecutivo, en los próximos días, según pudo saber la diaria.

La medida se desarrollará entre los días 20 y 30 de octubre en el horario de 09.00 a 13.00. El paro fue votado y aprobado por unanimidad. Sin embargo, la duración fue votada por mayoría, ya que había otra opción que proponía que el paro fuera por 24 horas.

El primer punto de la plataforma de la convocatoria es expresar solidaridad con todos los trabajadores y sindicatos que se encuentran en conflicto actualmente en todo el país. Esto incluye a los funcionarios municipales despedidos por la Intendencia de Salto.

En tanto, otro punto central de la plataforma es la marcha de la negociación colectiva en la 11ª Ronda de los Consejos de Salarios, y la disconformidad que existe con el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. El Secretariado del PIT-CNT resolverá más detalles de la medida, y ajustará los puntos que componen la plataforma en los próximos días.