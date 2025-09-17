A través de un comunicado, la Confederación de Sindicatos Industriales expresó su preocupación ante la decisión de la empresa Fenedur, fabricante del pegamento adhesivo instantáneo La Gotita, de retirarse del país. La empresa resolvió trasladar su producción a Argentina a partir del 31 de octubre.

En ese marco, la Confederación de Sindicatos Industriales denunció, “una vez más, la grave situación por la que atraviesa nuestra industria nacional, con el consecuente cierre de plantas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo”. La confederación sostuvo que este último caso, que tendrá consecuencias sobre los trabajadores de la industria química, “lamentablemente no es ajeno al diagnóstico denunciado fuertemente por la Confederación de Sindicatos Industriales a nivel general en varias oportunidades”.

“Continuamos reclamando medidas inmediatas, urgentes y concretas de los actores involucrados para revertir una realidad extremadamente grave”, se señala en el comunicado. Asimismo, la confederación informó que se encuentra “en estado de alerta” y anunció que acompañará las medidas que adopten en las próximas horas los trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química.