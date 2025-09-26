La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) emitió un comunicado en el que expresa “su más enérgico repudio ante el grave episodio de violencia ocurrido el miércoles en el estacionamiento frente a la Unidad Nº 4 (ex Comcar), donde dos personas resultaron baleadas”.

Al respecto, el dirigente de la FFSP, Martín Pereira, dijo este viernes a la diaria que “fue una desgracia con suerte. Sucedió que fueron entre ocho y nueve los automóviles baleados. Podríamos ahora estar lamentando un homicidio. En donde pasó, no es algo común”. Agregó que “se les exigirá a las autoridades más medidas de seguridad y controles, porque está cada vez más complejo trabajar dentro de las cárceles”.

En el hecho también fueron baleados algunos vehículos, entre ellos, los que transportaban a trabajadoras y trabajadores de la salud pública. El comunicado señala que el ataque ocurrió en el área de ingreso y egreso del personal de salud, operadores penitenciarios, policías y familiares, incluidos niños.

El texto advierte que hechos de esta naturaleza “exponen el nivel de vulnerabilidad y riesgo al que nos enfrentamos diariamente al cumplir con las tareas”, y recuerda que “no es la primera vez que denunciamos las condiciones inaceptables en las que desarrollamos nuestro trabajo”.

Detalla, además, que los funcionarios de la salud realizan sus tareas sin custodia, sin protocolos claros de actuación, sin garantías mínimas de seguridad “y bajo una presión constante que nos obliga a temer por nuestras vidas”.

Este episodio, añade el comunicado, “se suma a una larga lista de hechos de violencia que incluyen amenazas de muerte, agresiones físicas y ahora ataques armados en plena vía pública”, por lo que la FFSP exige de manera urgente “medidas concretas que aseguren condiciones dignas y seguras de trabajo para todas y todos los funcionarios del Sistema de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad”.