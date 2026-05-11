El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) informó sobre el análisis realizado tras la primera reunión del Consejo de Salarios del sector de la construcción, convocada días atrás por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y a la que asistió una delegación integrada por siete dirigentes del gremio.

Como resultado, el sindicato afirmó que en esa instancia se informó a todas las partes que, con los lineamientos del gobierno, “es imposible un acuerdo en el sector”.

A través de un comunicado, el sindicato expresó que, durante la reunión, el Poder Ejecutivo presentó las pautas salariales, “ya calificadas como distintas” a las de las tres rondas anteriores, “que fueron de rebaja salarial pura y dura”. Al respecto, señaló que “si bien los presentes lineamientos son mejores, no conforman nuestras expectativas”. Además, cuestionó que se mantengan los ajustes semestrales y la incorporación de la medición de la “inflación subyacente”, es decir, la evolución de los precios excluyendo frutas, verduras y productos tarifados, como combustibles, agua y leche.

El sindicato explicó que la negociación se desarrolla en un contexto en el que “las Cámaras de Comercio y de Industrias anunciaron que van a presentarse ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pedir incluir a Uruguay en la lista negra, que abarca a 25 países que sistemáticamente violan los principios e instrumentos de la libertad sindical, agravado con procesos de persecución, cárcel y hasta la muerte de militantes sindicales”. “¿Cuál es su argumento? Que los obligan a negociar por rama de actividad”, cuestionó el gremio.

Ante esto, la delegación sindical consultó a las Cámaras de la Construcción si respaldaban dicha iniciativa, “a lo cual no brindaron una respuesta clara”. “La denuncia va a estar y las cámaras de la construcción no tienen un desmarque claro. Es una irresponsabilidad enorme para con la sociedad toda por parte del empresariado nacional”, sostuvo el sindicato.

Asimismo, el Sunca advirtió que, “de incluirse a Uruguay en esa lista, se dificultaría la llegada de nuevas inversiones y se encarecerían las tasas de interés para acceder a créditos”.

En ese marco, la organización sindical planteó la posibilidad de firmar un acta que ratifique los convenios anteriores mientras se negocia uno nuevo. Sin embargo, el planteo fue rechazado por los empresarios, quienes entendieron que el convenio ya venció.

La ultraactividad

Consultado sobre la instancia de negociación en el MTSS, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, expresó este lunes a la diaria que “el comunicado lo dice todo y no hay mucho más para agregar”, aunque resaltó que “la postura de los empresarios sobre la ultraactividad complica el inicio de las negociaciones”.

En ese sentido, el gremio entiende que las modificaciones realizadas por el gobierno anterior en 2023, que eliminaron la ultraactividad de los convenios, implican que “podrían no respetarse algunas de las conquistas alcanzadas en acuerdos anteriores”.

Ante esta situación, el Sunca afirmó que “se debe estar atento y controlar que se abonen todos y cada uno de los beneficios”. “Donde exista alguna dificultad, la primera medida es hacer cumplir el convenio en su cabalidad. Asimismo, la orientación es que, para comenzar a negociar seriamente, primero se debe firmar el acta que garantice todos los derechos conquistados con anterioridad”, añadió.

Por este tema, el sindicato convocó a una asamblea general para el miércoles 27 a las 14.00 en el Teatro de Verano. La implementación de medidas de paro para participar en la instancia quedará a resolución de cada departamental y rama de actividad.

“Será una expresión genuina de que los trabajadores de la construcción no estamos dispuestos a ceder ni un ápice en nuestros derechos y que tenemos organización y voluntad de lucha para pelear por los derechos que nos faltan”, concluye el comunicado.