El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (Sima) y la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) llevaron adelante una nueva instancia tripartita junto a representantes del Ministerio de Trabajo, en el marco de las negociaciones por los Consejos de Salarios. En la reunión del jueves no se registraron avances, por lo que, en reunión de directiva de la organización sindical, efectuada después de asistir a la Secretaría de Estado, se resolvió que se convocará a una asamblea general de trabajadores, para definir qué pasos dar a futuro.

La secretaria general de Sima, Zoya Franco, dijo el viernes a la diaria que se esperaba que en la reunión del jueves se pudieran alcanzar avances, luego de que en el encuentro con los representantes de la Asociación de Laboratorios en el Ministerio de Trabajo el jueves 30 de abril, tampoco registrara una evolución en las negociaciones, que comenzaron en enero.

Al no alcanzar un principio de acuerdo en ninguno de los tres temas centrales que negocian ambas partes (aumento del salario real, horas de cuidado y reducción de la jornada laboral), la directiva del sindicato citará la próxima semana a los trabajadores afiliados al gremio, para reunirse en asamblea -en día a confirmar- y definir qué estrategia seguir en las negociaciones, ya que se entiende que la Asociación de Medicamentos debía presentar una propuesta en alguno de los tres temas de negociación, algo que no sucedió.

“Los empresarios el jueves no presentaron nada sobre ninguno de los temas. No es que estén cerrados y digan: 'No nos vamos a mover de tal posición', pero no trasladaron una propuesta nueva. Básicamente, se intentó avanzar en lo salarial”. Desde la Asociación expresan que se podría discutir un crecimiento del salario real, pero un 2% en el convenio, es decir, un 1% por año. “No estamos muy de acuerdo en los números”, expresó.

“La Asociación no plantea números, pero quieren ajustarse a las pautas del gobierno. El sindicato quiere asegurar un mínimo de un 2%. Entonces no se alcanza un acuerdo. Tampoco se acercan las posturas para discutir la reducción de la jornada laboral, porque la Asociación está dispuesta a analizarlo si primero lo hace la Cámara de Comercio y Servicios. Así lo expresaron”, agregó.

La dirigente comentó que los empresarios, según el tema, “dicen si están dispuestos a discutir y acordar o no”, y que también “plantearon ajustar las pautas del gobierno y buscar una cláusula gatillo, que asegure a los trabajadores la no pérdida de salario. Pero lo que el gremio quiere discutir es asegurar el crecimiento anual, que no es lo mismo que lo que establecen las pautas, que establecen la posibilidad de crecimiento y no un aumento 100% confirmado”.

Acerca de lo que se planteará a los trabajadores en asamblea, la secretaria general dijo que “será el análisis de cómo se viene hasta ahora, cómo se ha avanzado en la negociación, las propuestas que están hoy arriba de la mesa, y que la dirección del sindicato entiende que es insuficiente lo que proponen hoy los empresarios. Eso es lo que se trasladará, y después se evaluará qué mociones presentar para el camino a seguir. Luego, esas mociones se discutirán en la próxima reunión de directiva”.

“La realidad es que la Asociación de Laboratorios viene transitando la negociación con total tranquilidad, y en el sindicato el tiempo ya apremia, porque no hay convenio desde diciembre del año pasado”, comentó. Sobre si existe la posibilidad de que no se alcance un acuerdo por un convenio colectivo, afirmó que “en la negociación queda camino por recorrer y hoy en día el sindicato no contempla la opción de no llegar a un acuerdo”.