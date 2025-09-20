Por acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la empresa Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), el martes 16 quedó instalado un nuevo ámbito tripartito, que funcionará hasta el 30 de setiembre y tiene como uno de sus puntos centrales el cierre de la planta 14 de Rivera.

Esta semana las partes concretaron dos reuniones, martes y jueves. Además de la situación de Rivera, Conaprole presentó como tema de su interés el termizado –tratamiento térmico que se aplica a la leche cruda– que se realiza en la planta 8 de Villa Rodríguez, ubicada en el kilómetro 82 sobre la Ruta 45, en San José. Después del lunes 22, está previsto que las partes realicen una visita conjunta a dicha planta. “En estas primeras instancias, los actores expresaron sus visiones al respecto, pero no se profundizó”, informó el sindicato.

El lunes 22, una delegación de la AOEC mantendrá un encuentro con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la sede de la fuerza política. Algunos de los temas a tratar serán el conflicto entre el sindicato y la empresa, la situación de la planta 14 y el futuro laboral de los trabajadores que cumplían tareas en ese centro de producción.

Por otro lado, el martes 23 a las 13.00 habrá una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, en la que también participarán los ministerios de Ganadería y de Industria, y se tratarán las situaciones de las plantas 8 y 14.

El viernes 26, a las 10.00, las partes se reunirán nuevamente para analizar e intercambiar posturas sobre el tratamiento de la leche fresca, ultrafiltrada y paletizada en el Complejo Industrial Montevideo de Conaprole.