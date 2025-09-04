La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay mantuvo una reunión con la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriela Verde, luego de declararse en conflicto en reclamo de mayor contratación de recursos humanos, la regularización de contratos y la ejecución de un plan de reestructura. El sindicato había dispuesto varias medidas de lucha, entre ellas, la no atención al público.

En diálogo con la diaria, el secretario general del sindicato, Daniel Frattin, señaló que en la reunión con Verde se logró establecer nuevas instancias de trabajo y también “acordar algunas propuestas”. Por ejemplo, “se abordará el artículo 6 del proyecto de ley de presupuesto” con el propósito de “lograr a través del mismo una reestructura”.

El artículo 6 del proyecto faculta al Poder Ejecutivo a “aprobar las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo de los incisos o unidades ejecutoras de la administración central”, en base al “dictamen previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Frattin señaló que con la reestructura solicitada se pretende “solucionar los temas de fondo planteados”, como “la regularización de puestos de trabajo y la incorporación de una solución para las inequidades salariales”.

El dirigente sindical mencionó que en el encuentro con las autoridades del gobierno también se acordó instalar una mesa de negociación bipartita, en la que, “mientras que no se apruebe la reestructura, se trabajará en mejoras para los trabajadores”.

Por estas razones, el sindicato resolvió suspender las medidas de lucha y retomó la atención al público. Las reivindicaciones de los funcionarios registrales tienen el respaldo de la Asociación de Escribanos del Uruguay.