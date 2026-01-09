El Centro de Maquinistas Navales (CMN), junto al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) y el Sindicato Único de Patrones de Pesca y Tripulantes de Cabotaje (SUDEPPU-TC), emitieron un comunicado para expresar su preocupación y rechazo ante el accidente laboral que dejó gravemente herido a un oficial de máquinas.

Facundo Montaña, secretario general del CMN, dijo a la diaria que el trabajador sufrió heridas de extrema gravedad tras caerle encima una carga manipulada por una grúa que estaba sobrecargada. Explicó que actualmente se encuentra sedado y que el equipo médico espera que disminuya la inflamación craneana para poder realizar estudios complementarios y determinar el alcance de las lesiones.

Según relató Montaña, el hecho ocurrió el pasado miércoles, sobre las 13.30, durante tareas de carga del buque Playa Malvín, amarrado en el muelle 10 del Puerto de Montevideo. El accidente se produjo mientras se colocaba una red para salir a pescar. “Se estaba realizando el arranche del barco sin la tripulación y sin la presencia del capitán. No había medidas de seguridad”, señaló.

La embarcación, de bandera uruguaya, pertenece a la empresa Solfres S.A., integrante de la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU).

En ese contexto, Montaña recordó que durante el año pasado el SUNTMA ya había denunciado problemas de seguridad en las embarcaciones. Indicó además que, a raíz de este hecho, este viernes se solicitarán reuniones con autoridades de la Administración Nacional de Puertos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Prefectura Nacional Naval y la Cámara de Armadores Pesqueros, con el objetivo de reclamar mayores medidas de seguridad y la implementación de un sistema de gestión en la materia. Asimismo, se presentará una denuncia ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS).

Montaña sostuvo que, debido a la falta de medidas de seguridad, “el accidente le pudo pasar a cualquiera”, y afirmó que “el trabajador hoy en día está regalado”. Agregó que existen protocolos internacionales que no se cumplen: “Ninguna autoridad marítima los hace cumplir, tampoco los empresarios ni los operadores portuarios. Así, el trabajador queda solo frente al empresario y, si no trabaja, termina despedido”.

Consultado sobre las responsabilidades del siniestro, afirmó que el hecho “era evitable” y que “existen responsabilidades claras”. “Por un lado, del armador, por permitir operaciones sin dotación mínima, sin responsable designado y sin condiciones seguras; y por otro, del operador portuario, por realizar una maniobra sin control de carga, sin coordinación y sin garantizar la seguridad del personal a cargo de las tareas”, indicó.

“En la pesca siempre se termina culpando a los trabajadores, y no es así. Se sigue operando con barcos obsoletos, de más de 60 años, donde se arriesga la vida. No hay protocolos de seguridad ni sistemas de gestión en la pesca. Los únicos que controlan son los sindicatos, y muchas veces no dan abasto”, concluyó el dirigente.