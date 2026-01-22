La consultora Advice emitió su informe anual sobre mercado de trabajo, correspondiente a 2025, del cual se desprende como dato principal que durante ese año la demanda laboral creció 15,1%, en comparación con 2024. El año pasado hubo 85.468 oportunidades de empleo publicadas, relevadas por la consultora, lo cual representó 11.209 más que en 2024.

Sobre estos datos, la consultora expresa que “este récord se alinea con los indicadores de empleo y actividad económica, que se ubican en sus mejores valores de la última década, aunque con una desaceleración significativa del ritmo de crecimiento. Este dato implica y representa un récord que posiciona a 2025 como el año de mayor demanda del que se tienen registros en la serie de datos del Monitor Laboral”.

“Analizando el comportamiento de la demanda laboral en comparación con el año anterior, se puede considerar que en 2025 se sostuvo y consolidó una tendencia de expansión que ya se había iniciado en 2024. Esto se refleja en las tasas de crecimiento interanual, que fueron moderándose a medida que la base de comparación fue subiendo”, explica Advice en su informe.

En ese sentido, agrega que en 2025 “la demanda creció de forma gradual y moderada, mientras que en 2024 había tenido un gran salto hacia la mitad del año”, y que esta diferencia de ritmos determina que “el crecimiento de 15,1% que emerge del balance anual de 2025 se explica más por la ventaja que se acumuló en la primera mitad del año (al compararse con un 2024 que había empezado más bajo), que por la evolución del segundo semestre, cuando la ventaja fue menor”.

En cuanto a de qué manera evolucionó la demanda laboral en el último trimestre de 2025, dicho período se cerró con 21.549 oportunidades de empleo, dato que representa un crecimiento de 5,5% con respecto al último trimestre de 2024.

Se señala que “esta es la menor tasa de expansión interanual que se registró en 2025 en términos trimestrales, confirmando la tendencia de desaceleración del crecimiento que se anticipó en los balances trimestrales previos”. En el último trimestre de 2025, la demanda laboral se posicionó un 1,8% por debajo del tercer trimestre, cuando se habían publicado 21.939 oportunidades de empleo.

Diciembre: un mes en caída

En diciembre de 2025, la demanda de trabajo disminuyó 6,4% con respecto a noviembre, ubicándose en 6.897 oportunidades de empleo. “Esta baja constituye la primera variación significativa de la demanda laboral desde julio, ya que en los últimos cinco meses la demanda se había mantenido prácticamente estable en alrededor de 7.300 vacantes”, explica la consultora.

“Se trata de una caída esperada”, señala el estudio, y argumenta que diciembre es particular, porque “si bien hay un pico de demanda de empleo estacional en actividades específicas (supermercados, locales comerciales, turismo y servicios gastronómicos, entre otros), este no alcanza a compensar que, en la mayoría de las actividades, los procesos de selección tienden a disminuir a medida que se aproxima el final del año”. Entretanto, con relación a diciembre de 2024, la demanda fue 5% superior.

Los 100 empleos más demandados

Advice realizó un relevamiento de los 100 puestos de trabajo más demandados durante 2025. La consultora explica que entre las 85.468 oportunidades de empleo que se publicaron, es posible distinguir 913 cargos, que se los identifica individualmente de acuerdo a las funciones que desempeñan.

En el top 15 de los puestos más demandados, lidera el de vendedor. Al mencionado puesto le siguen desarrollador de software, auxiliar administrativo, auxiliar contable, ingeniero de software, reponedor, cajero, auxiliar de gestión comercial y chofer de taxi o Uber. Luego hay otros puestos laborales tales como vendedor de local comercial, cocinero, auxiliar de depósito, auxiliar de limpieza, promotor y cadete, respectivamente. Cabe agregar que 89 de los 100 cargos más demandados en 2025 estuvieron en el top 100 de 2024, de los cuales 61 han estado en el top 100 desde 2019.

Otro dato del informe es que seis de cada diez oportunidades laborales publicadas en 2025 (59%) se concentraron en los 100 cargos más buscados por los empleadores, mientras que el 41% restante de la demanda se distribuye entre 813 cargos de menor peso relativo.

Tecnología

Por último, en cuanto a oportunidades de empleo y calificación, en 2025 la demanda laboral creció en todas las categorías de empleo, pero en proporciones desiguales: el mayor aumento de las oportunidades laborales se dio en los perfiles de alta calificación –exponencial en el área de inteligencia artificial (IA)–, mientras que la demanda de perfiles de baja calificación, en los que hay una tendencia a la automatización de tareas, creció muy por debajo del promedio.

Advice destaca que, al cierre de 2025, la demanda de trabajadores especializados en IA creció 174% en comparación con 2024 –12 veces el crecimiento promedio de 15,1%–. Con relación a la IA, automatización y su incidencia en la demanda laboral, el trabajo destaca que “varios estudios (OIT, Foro Económico Mundial, OPP) coinciden en señalar que los puestos de baja calificación, al consistir en tareas rutinarias y predecibles, tienen un mayor potencial de automatización –sobre todo por herramientas basadas en IA generativa–, siendo los más expuestos a ser reemplazados por tecnología”.

“Los puestos de calificación media y puestos no calificados tuvieron en 2025, en cambio, un crecimiento alineado con el promedio global de 15,1%. Ambos tipos de ocupaciones tienen en común la centralidad del trabajo físico, que determina que tengan una baja exposición a la IA”, concluye la consultora.