Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el empleo tuvo una evolución positiva durante 2025, con un aumento del número de personas ocupadas y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. En promedio, explica el INE, “durante el año se registraron 1.745.000 personas ocupadas, lo que representa 26.000 empleos más que en 2024 la ocupación alcanzó a 1.775.000 personas en diciembre, con un incremento interanual de 15.000 puestos de trabajo”.

“El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el empleo femenino, que implicó tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo. En este marco, la tasa de empleo de las mujeres alcanzó un máximo histórico de 52,7%, aunque se mantienen brechas significativas respecto a los varones”, señala el informe.

El aumento del empleo se registró tanto en el interior del país como en Montevideo, con mayor dinamismo en el interior. En cuanto a la calidad del empleo, la informalidad y el subempleo se mantuvieron estables, afectando al 21,9% y 9,3% de las personas ocupadas, respectivamente.

Asimismo, los registros del Banco de Previsión Social indican un aumento de 18.500 personas cotizantes, lo que muestra que el 70% del crecimiento del empleo se dio en condiciones de formalidad. Los sectores que más contribuyeron al aumento del empleo fueron comercio, restaurantes y hoteles, y transporte.

Sobre estos datos, el director nacional de Empleo, Federico Araya, dijo a la diaria este viernes que en materia de creación de puestos de trabajo “ha sido un año muy bueno”, que “mantiene una tendencia creciente de creación de puestos de trabajo que se inició sobre todo en la segunda parte de 2024. Esa tendencia creciente se mantuvo en 2025 durante el año”.

En ese sentido, resaltó que se generaron 26.000 puestos de trabajo más en 2025, y que otro dato destacable, “que es una muy buena noticia”, es que la tasa de empleo de las mujeres registró un máximo desde que hay estadísticas oficiales, llegando al 52,7% de empleo. “Hay que seguir profundizando y trabajando sobre ello, porque las brechas con los varones siguen siendo altas, si bien se aprecia una reducción de esas brechas en materia de empleo”, dijo.

Consultado sobre si esas cifras en mujeres son las mejores en ese indicador en los últimos años, respondió que “desde que existen cifras oficiales publicadas por el INE y de que existe la comparación desde 2006 para todo el país hasta ahora, nunca se había registrado un 52,7% de tasa de empleo. En noviembre y diciembre del pasado año se registró ese dato. En el promedio de 2025, las mujeres alcanzan el 52% de tasa de empleo. Eso quiere decir que un poco más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar estuvieron trabajando.

Sobre el empleo juvenil, comentó que “allí tenemos un desafío importante. Si bien se aprecia una leve mejora de los indicadores de empleo en personas jóvenes, el desempleo juvenil sigue siendo una problemática muy relevante en el país, donde las tasas de desempleo, en grandes números, de los jóvenes menores de 25 años triplican a la del promedio general y cuadriplican cuando se compara con las personas de 25 años y más.

Al respecto, sostuvo que “sigue siendo un problema estructural en Uruguay. Desde la Dirección de Empleo sabemos que la reducción del desempleo juvenil no es una cosa sencilla, y que en nueve meses que van de gestión no se van a resolver, aunque sí se trabaja en ello”.

Araya comentó sobre este tema que “la nueva propuesta de Ley de Empleo tiene un enfoque prioritario en las personas jóvenes, y que se piensa que ese instrumento puede ser fundamental para atacar esta problemática, que en 2025 no mostró grandes cambios”.

Acerca de las cifras de empleo entre Montevideo y el interior del país, explicó que “las brechas siguen siendo importantes, pero una buena novedad es que el crecimiento del empleo se da para la capital y para el interior. Incluso crece más en el interior que en Montevideo. Es decir, creció casi que 0,8 puntos porcentuales en el interior y 0,5 puntos porcentuales en Montevideo”.

De cara a 2026, en cuanto a expectativas, el director de Empleo expresó que “se tiene como expectativa de que los números en materia de empleo continúen mejorando. Por eso está planificado para la primera parte de 2026 enviar un proyecto de una nueva ley de empleo al Parlamento. Se trabaja para que sea durante el primer semestre del año”.