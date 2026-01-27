El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los datos referentes a la actividad, el empleo y el desempleo correspondientes a diciembre de 2025. Del estudio se desprende que la tasa de actividad en todo el país se situó en 64,5%, la de empleo en 60,0% y la de desempleo en 7,0%.

En noviembre del pasado año, la tasa de actividad se había situado en 64,7% y la de empleo también se había posicionado en 60,0%, pero la de desempleo había alcanzado 7,3%, por lo que de un mes a otro descendió 0,3%.

En Montevideo la actividad fue del 65,0%, el empleo del 60,7 y el desempleo 6,6%. En tanto, en el interior del país la actividad fue del 64,2%, el empleo llegó a 59,6% y el desempleo se situó en 7,2%.

Si se distinguen los datos por género, los varones alcanzaron 71,9% de actividad, 68,0% de empleo y 5,4 de desempleo, mientras que para las mujeres los índices marcaron 57,8%, 52,7% y 8,7%, respectivamente.

Con relación a las edades, los índices más altos se observaron en las franjas de entre 35 y 44 años y entre 45 y 54 años. La primera marcó una tasa de actividad de 91,6%, un nivel de empleo del 88,2% y 3,7% de desempleo, mientras que en la segunda se observó 89,0% de actividad, 85,9% de empleo y 3,5% de desempleo. En tanto, las personas que tienen entre 14 y 24 años son las que presentan menores niveles en las tres categorías: la tasa de actividad fue 44,4%, el empleo 33,6% y el desempleo 24,3%.

“Por otra parte, al observar las características de las personas ocupadas se estima que el 8,5% se encuentran subempleadas, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en 21,9%”, señaló el estudio del INE.

Con relación al fenómeno de las personas ocupadas ausentes, la estimación para diciembre fue de 6% y el promedio de horas efectivas trabajadas en la ocupación principal se estimó en 35 horas, indicó.