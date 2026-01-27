Luego de una nueva instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre negociadores de esa cartera, integrantes de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines y representantes de la Panadería Dominó, la empresa no presentó pruebas escritas para argumentar que una empleada había sido cesada por bajo rendimiento.

El dirigente de la Mesa Coordinadora, Luis Echevarría, dijo a la diaria este martes que el día 16 de enero había sido la última reunión en el Ministerio de Trabajo y que en la misma, la empresa, a través de sus asesores legales, no había presentado tampoco los motivos por los cuales la funcionaria había sido despedida. El despido se concretó luego de que fuera designada como delegada de base del sindicato de la empresa.

El dirigente comentó que la negociación tripartita se dio dentro del sector de las panaderías artesanales, y que luego de tres instancias en el Ministerio, en audiencias ordinarias, la empresa no pudo documentar que había sido despedida por notoria mala conducta.

“En las tres audiencias que hubo, previas a la reunión de esta semana, y dando paso a una cláusula de paz de prevención de conflicto, se convocó a una reunión tripartita para llegar a un acuerdo, pero no convencieron ni al Ministerio” dijo Echevarría, quien agregó que durante un cuarto intermedio, los asesores de la panadería tampoco lograron convencer a los representantes del Centro Industrial de Panaderos del Uruguay (CIPU), al cual está afiliado. Posterior a eso, sesionó el Consejo Tripartito, en el marco de los Consejos de Salarios, conformado por la Mesa Coordinadora del Pan, el Centro Industrial de Panaderos y el Ministerio de Trabajo, y concluyó que la trabajadora había sido despedida por haberse afiliado al sindicato, y haber sido nombrada como delegada de base.

“El Dr. Alberto Sánchez, abogado de la Mesa del Pan, presentó un recurso de amparo de restitución para la trabajadora, entendiendo que hay un argumento que es clave, el del Consejo Tripartito, que entiende de que no hubo ningún elemento para despedirla, solo el hecho de que se afilió y reclamó lo que le correspondía. Se cree que la Justicia fallará a su favor, y la tendrán que restituir a su cargo, y además pagarle los jornales perdidos”, concluyó Echevarría.

El comunicado de CIPU

Por su parte, el Centro Industrial de Panaderos emitió un comunicado este martes, en el que “manifiesta su rechazó a prácticas que vulneran los principios básicos del diálogo social, la transparencia y el respeto a los derechos laborales, en particular aquellas que se dan en el marco de la negociación colectiva”.

Agrega que “considera inaceptable cualquier conducta que, ante situaciones de conflicto, obstaculice el acceso a la información, limite las instancias de diálogo, desconozca los ámbitos institucionales previstos para la resolución de controversias y reafirma su confianza en los espacios tripartitos de solución de diferencias”.

En ese sentido, agregó que el sector panadero “ha construido históricamente sus relaciones laborales sobre la base del entendimiento entre las partes, la negociación responsable y el respeto a la normativa vigente”, y destaca que “estos valores han sido y deben seguir siendo pilares fundamentales de la convivencia laboral en el sector”.