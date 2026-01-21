Extrabajadores de la empresa Cla Sienz y representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA) asistieron el miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para exponer la situación de quienes fueron empleados de la empresa hasta fines de diciembre. En la presentación, solicitaron a los legisladores que realicen gestiones ante el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para obtener un subsidio especial por la situación que atraviesan.

Acerca de la comparecencia, el dirigente de la UNTMRA, Carlos Martínez, dijo en rueda de prensa que informaron que la situación “sigue complicada, tanto en el departamento de Colonia como en la ciudad”. Señaló también que “la empresa en junio garantizaba trabajo para 2026, pero unos días antes de fin de año, comunicó el retiro del capital de la zona franca de Colonia, y luego informa que no contaban con los dineros de los despidos. Que llamaría a concurso de acreedores”.

El dirigente afirmó que los trabajadores no saben lo que van a cobrar y que desde la UNTMRA se plantearon diversas opciones. “Primero, que aparezca un responsable de esta empresa y que se pueda discutir el despido de los trabajadores”, dijo, y recordó que la firma presentó sus números y que, con respecto a 2024, las ventas son diez veces menores que en 2025, “lo cual da para pensar muchas cosas”.

En ese sentido, consideró que “todo despierta mucha suspicacia de cómo cayó un volumen de negocio. Teniendo en cuenta que clientes de esta empresa también están dentro de la zona franca de Colonia. La perspectiva es que la empresa cumpla con todos los compromisos, así como el Estado cumplió con todos los beneficios para la empresa. En este caso, ya que se retira, que pague los despidos al 100% y como corresponde”.

Martínez explicó que se planteó a la comisión la necesidad de que los trabajadores puedan contar con un subsidio especial “por lo que significa el impacto en la comunidad coloniense”. Y recordó que en enero de 2025, los trabajadores de la empresa asiática Yazaki estuvieron en la misma situación que actualmente se encuentran los exempleados de Cla Sienz.

En materia de gestiones, el dirigente adelantó además que van “a proponer a la Junta Departamental de Colonia exonerar a los trabajadores que atraviesan estas situaciones por algún período, para mantener la microeconomía de la región, porque es muy complejo lo que sucede en el departamento”.

Sobre el llamado a concurso de acreedores, consideró que “el tema judicial se resolverá en el juzgado cuando finalice la feria judicial, a ver si le dan lugar a al concurso”, y sostuvo que los trabajadores cobrarían mucho tiempo después, no menos de un año, dada la cantidad de deudas que tiene la empresa en la actualidad.

En tanto, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, Gabriel Otero, manifestó que “es una situación muy difícil, ya que los trabajadores quedaron de un día para el otro sin su fuente laboral”.

Agregó que “luego de haber hecho la empresa un anuncio que 2026 iba a ser un año muy fructífero para la misma, entonces el trabajador alquiló, hizo sus planes familiares y resulta que se encuentran una vez más con un despido a través de Whatsapp, y además con una perspectiva difícil para cobrar los despidos, ya que van a concurso. Todavía, al estar en la feria judicial, el síndico no está designado, por tanto, hay una angustia importante por parte de 80 trabajadores y trabajadoras que por lo menos quieren acceder al seguro de paro”.

El legislador sostuvo que “muchos de los trabajadores ya habían estado en seguro de paro, y que a algunos les queda un mes, o dos meses como máximo, por lo que es una situación angustiante”.

Consultado acerca de qué opinión tuvieron los legisladores que integran la comisión, respondió que “la misma estará en contacto también con el Ministerio de Trabajo, con la Dirección Nacional de Trabajo, para ver cuáles son las acciones que se pueden realizar a través del Ministerio. Esto, para analizar posibles subsidios. Ellos solicitaron puntualmente un subsidio especial”. El diputado afirmó que “estas situaciones especiales requieren soluciones especiales y el subsidio está para eso”.