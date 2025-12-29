En una reunión que tuvo lugar hace diez días, gerentes de Cla Sienz comunicaron que esa industria metalúrgica cerraría la base de operaciones que funciona en la Zona Franca de Colonia del Sacramento a partir de febrero.

La empresa adujo “problemas operativos”, a la hora de justificar el cierre, y comunicó que mantendría sus actividades con el personal de la planta que funciona en España, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Cla Sienz es una industria multinacional especializada en el montaje de maquinarias que se utilizan en las plantas selectoras de frutas en distintas partes del mundo. La empresa cuenta con unos 80 empleados que realizan tareas dentro y fuera de la planta industrial.

Tras ello, la Dirección Nacional de Trabajo convocó a los representantes de la empresa para una reunión que se realizó este lunes, en la cual también participaron representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra).

Allí, la dirección de Cla Sienz, representada por los abogados Javier Ferragut y Daniel German, confirmaron la determinación de cerrar esa unidad productiva e informaron que la empresa había solicitado un concurso de acreedores, el cual aún no pudo ser decretado, ya que fue pedido poco antes de que iniciara la feria judicial de diciembre y enero.

De ese modo, la empresa asumió atravesar un momento económico complicado, aunque aclaró que “se encuentra al día en retribuciones laborales y asume el compromiso de cumplir con las deudas salariales que restan por el trabajo realizado”, “sin perjuicio de lo cual, la empresa al día de hoy se encuentra trabajando y abonando horas extras”.

De acuerdo al acta de esa reunión, a la cual accedió la diaria, la Untrma solicitó “dejar constancia de que no comparte los procedimientos llevados a cabo por la empresa” y que “en especial nos llama poderosamente la atención que una empresa de este tipo, con clientes del exterior en su mayoría, de un día para el otro comunique la solicitud del concurso de acreedores”. “Nuestra organización tomará las acciones que entienda conveniente en defensa de nuestros compañeros involucrados”, y “solicitamos que en caso de reapertura sean retomados los trabajadores que al día de hoy se encuentran en planilla de trabajo de la empresa”.

En diálogo con la diaria, el dirigente metalúrgico Danilo Dárdano lamentó la situación que atraviesa esa empresa, cuyo cierre ocurriría en las próximas semanas. “Es un golpazo, y nuevamente es una fábrica en el interior”, en una localidad que además está totalmente golpeada” por el cierre de otras industrias, como Yazaki. “Es una noticia muy triste para nosotros, primero que nada por los trabajadores y sus familias y también por la población en general de Colonia”, lamentó Dárdano, quien también se mostró preocupado por la disponibilidad de recursos financieros de Cla Sienz para hacer frente a los créditos laborales de los trabajadores.