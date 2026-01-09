Una delegación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se reunió con jerarcas de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), a raíz de que la empresa Claldy tomó la decisión de contratar personal en diciembre, cuando durante ese mismo mes había firmado un compromiso de no contratar personal.

Pedro Toledo, dirigente de la FTIL, dijo a la diaria este viernes que la federación se reunió el jueves con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, y que en esa instancia se le recordó que hay un compromiso firmado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la FTIL, el PIT-CNT, el Ministerio de Industria, Energía y MInería y la Cámara de la Industria Láctea, que permitió levantar el paro, las movilizaciones y la huelga de hambre que durante nueve días llevaron adelante dos trabajadores.

“Claldy se había comprometido a no contratar personal fijo ni empleados zafrales. Estaba previsto que a fines de enero comenzara a trabajar una comisión para tratar de encontrar una salida laboral a ocho trabajadores que habían sido desvinculados de la empresa en 2025”, dijo Toledo, quien recalcó que el pasado 24 de diciembre Claldy entrevistó a diez trabajadores zafrales, les entregó ropa y los hizo comenzar a trabajar el viernes 26.

“Para la organización sindical, esto representa una clara violación del acuerdo por parte de la empresa. Es una acción de mala fe, porque costó mucho salir de un conflicto duro, con medidas extremas como fue el inicio de una huelga de hambre por parte de dos trabajadores, y ahora sucede esto. Es una total falta de respeto a todos los involucrados en la firma del acuerdo, y a la negociación en sí”, afirmó. Toledo agregó que, en virtud de esta postura de la empresa, “no se descarta el inicio de un nuevo conflicto ni la toma de medidas”.

Consultado sobre la devolución que les hizo Barrios, respondió que la jerarca mencionó que el MTSS se comunicará con el Banco de Previsión Social para indagar qué cantidad de personal tenía la empresa antes de firmar el acuerdo a principios de diciembre y cuántos empleados tiene luego de haber contratado a los trabajadores zafrales. Eso podría corroborar si Claldy realmente incumplió el acuerdo.

El dirigente destacó que el próximo 19 de enero la FTIL tendrá un plenario nacional en el que analizará de qué manera enfrenta la decisión de Claldy y evaluará la marcha de las negociaciones en los Consejos de Salarios. “No se observan avances porque la Cámara de la Industria Láctea no se mueve de su posición. Están muy lejanas las posturas en relación con los planteos de los trabajadores”, sostuvo.