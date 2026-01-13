La Mesa Coordinadora del Pan convocó este martes a un paro nacional de 24 horas en las panaderías artesanales. La medida se tomó por la reiteración de casos de abuso y acoso laboral y antisindical, en comercios de distintos puntos del territorio nacional.

El presidente de la Mesa Coordinadora, Luis Echevarría, dijo a la diaria que la medida tiene que ver con una serie de atropellos patronales y antisindicales, que se vienen desarrollando en algunas panaderías. Según dijo, en todo el país hay aproximadamente unos 20 casos de acoso laboral. “Cada vez que se intenta conformar un sindicato de base, o que algún trabajador desea afiliarse a la organización para reclamar sus derechos, es atacado de esta manera. Lo primero que hacen es despedirlo, bajo la acusación de mala conducta, cuando no existen estos motivos”, apuntó.

Explicó también que “hay casos en los que los patrones utilizan como moneda de cambio el cambio de carátula e impedir así que continúe con la relación laboral” y que la persona mantenga su puesto de trabajo, que es lo que la Mesa pretende: “Que nadie pierda un puesto de trabajo por defender sus derechos, por reclamar lo que le corresponde”. A su vez, señaló que “en la mayoría de las casos” estas acciones se toman “con mujeres que son jefas de hogar con hijos a cargo, que soportan lo que no tienen que soportar”.

El dirigente recordó que durante los primeros meses de 2025 fueron denunciados distintos casos, y que la mayoría de ellos fueron por acoso laboral, aunque manifestó que también hay algún caso de acoso sexual. “Algunos de ellos pasaron de oficio a la Fiscalía General de la Nación, y unos siete casos pasaron a la Inspección General del Trabajo y fueron favorables al trabajador”, afirmó.

El año pasado, indicó, se hizo un trabajo paulatino con el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU), organización que “acusó recibo de la situación, trató de corregir a nivel interno y abordó estos temas con sus socios, tratando lo relacionado a las leyes laborales, los derechos que tienen los trabajadores y la libertad sindical”, y además “presentó cursos sobre lo que es acoso laboral y sexual”.

Si bien destacó que en 2025 “se había detenido el crecimiento de la cantidad de casos”, sobre fines del año pasado y principios de este “se conocieron nuevos casos”. Echevarría señaló que en los próximos días “se realizarán entre seis y siete denuncias más, algunas por persecución laboral y otras por maltrato, discriminación de género y persecución por adherirse al sindicato de base”.

Consultado sobre alguno de los últimos casos, dijo que “hay una gota que rebalsa el vaso”: “El sábado pasado, y por el solo hecho de haber conformado un sindicato de base y por ser la delegada referente de ese sindicato de base e integrar el plenario nacional de la Mesa Coordinadora, una trabajadora fue despedida, con el argumento de bajo rendimiento, cuando eso no era cierto. Además, no tenía sanciones, suspensiones o conflictos laborales previos”.