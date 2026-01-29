Ante la falta de avances en las negociaciones para acordar un convenio colectivo con el Centro de Navegación (Cennave), el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) resolvió parar dos días, este jueves y viernes.

La organización sindical realizará un paro de Depósitos Portuarios y Extraportuarios a partir de las 23.00 de este jueves, por 24 horas, mientras que otra paralización, en el sector de Operadores y Terminales de Montevideo, a partir de las 23.00, se desarrollará este viernes, también por 24 horas.

Además, se convocó a una reunión del Ejecutivo Nacional para el próximo martes 3 de febrero, a las 10.00, con el objetivo de analizar la situación y determinar próximas medidas.

En tanto, la siguiente instancia de negociación entre las partes, en el Ministerio de Trabajo, es el próximo jueves 5.

Según informó una fuente del Supra a la diaria, el Cennave “planteó conformar una comisión en la que se evalúen las modificaciones que se puedan hacer al convenio de convocatorias de 2019, pero descartando la posibilidad de llegar a los 13 jornales”, tal como exige el sindicato portuario.

“Lo de conformar una comisión se viene hablando hace un par de reuniones, porque hay temas que pueden llevar más tiempo de discusión, pero se pidió que tuviera un piso mínimo, que es lo que al día de hoy no está. Actualmente, faltan garantías para que esa comisión funcione”, dijo.

Agregó que el Cennave “no establece ni garantiza un piso mínimo de estabilidad, que es la reivindicación más importante del sindicato. Una base fija de días de trabajo para aquellos empleados que al día de hoy no la tienen”.

Acerca del convenio de convocatorias firmado en 2019, el acuerdo establece los 13 jornales para las empresas de contenedores y un sistema de escala para las demás. Sobre este tema, el Supra explicó, en un comunicado emitido en setiembre de 2025, que “la realidad deja en evidencia que algunas empresas, para no asegurar mayores jornales, contratan hasta cinco jornales, y teniendo trabajo, cortan a los trabajadores y convocan a nuevo personal. Esto con el objetivo de contar con un mayor número de trabajadores/as a su disposición, quienes quedan rehenes de las ‘posibles’ convocatorias de las empresas”.