Luego de una nueva instancia de diálogo entre el Centro de Navegación y el Sindicato Único Portuario de Ramas y Afines (Supra), este jueves, en dos reuniones tripartitas en el Ministerio de Trabajo, en el marco de las negociaciones por los Consejos de Salarios, no hubo avances en cuanto a las negociaciones entre las partes, informó a la diaria el dirigente del sindicato Álvaro Reinaldo.

Agregó que “las conclusiones primarias sobre las reuniones en el sector Operadores y terminales, como en Depósitos portuarios y extraportuarios, no son buenas”, y que se presentó en ambas instancias la plataforma que lleva adelante el Supra, pero con puntos que fueron flexibilizados. En ese sentido, explicó que la modificación principal consistió en plantear que de los 13 jornales por mes solicitados para cada trabajador, la nueva propuesta consiste en que sean nueve. Además, que cada empleado se mantenga en planilla durante todo el mes, sin ser dados de baja por la empresa contratante.

Consultado acerca de la respuesta del Centro de Navegación, comentó que su consejo directivo se reunirá el martes en asamblea, y que allí evaluará la propuesta presentada por el Supra. La próxima reunión tripartita será el jueves 12 a las 9.30, y allí las partes retomarán las negociaciones.

Sobre qué expectativas tiene el sindicato con la respuesta del Centro de Navegación, respondió que “percibimos que, por cómo se han dado las demás reuniones, la contestación será negativa. Esperemos que no, pero creo que hay un 99% de probabilidades de que así sea”.

De la postura de cada una de las partes, señaló que “la idea es que el Centro de Navegación se mueva desde su negativa inicial, así como el Supra reclamaba 13 días desde un inicio para ahora reducir a nueve las jornadas de trabajo”. Reinaldo recalcó que desde que comenzaron las negociaciones, en el segundo semestre de 2025, los empresarios han rechazado las propuestas del sindicato. Sí destacó que la única propuesta realizada por el Cennave fue presentar un ajuste del 1% en lo salarial.

Al respecto, manifestó que “no fue solicitud del sindicato”, y que la organización sindical “dejó en claro que aceptaba las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, y que si en ese terreno se puede mejorar la propuesta, bienvenido sea, aunque una parte de lo principal tiene relación con los jornales trabajados y la estabilidad laboral”.

Acerca de la posibilidad de que no se logre la firma de un convenio colectivo, el dirigente comentó que “se ha preguntado en varias ocasiones, tanto a las negociadoras del Ministerio de Trabajo como a la propia directora de Trabajo, Marcela Barrios. Hasta ahora, nunca nos han querido incursionar mucho en lo que puede suceder”. Sostuvo, además, que “no es bueno ni para el sector empleador ni para los trabajadores, ya que no firmar sería una rebaja de beneficios, y también de obligaciones, que están contemplados. Ese camino no lo queremos transitar, pero no está descartado”.

Con relación a posibles medidas, comentó que el Secretariado Ejecutivo del sindicato se reunió el martes, y que quedó facultado para ejecutar un paro nacional de 48 horas, para la próxima semana, en caso de que no existan avances en las negociaciones.