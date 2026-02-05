El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizará este viernes y sábado su XIX Congreso Nacional, bajo la consigna “Construyendo futuro”. La instancia es el máximo ámbito de debate y decisión de la organización sindical. En este espacio se analizarán las condiciones de vida y de trabajo, la realidad nacional e internacional, y se definirán las líneas de acción para defender y profundizar los derechos de los trabajadores. La actividad será en el Club Cordón.

El encuentro tendrá entre los temas a debatir el trabajo y salario de calidad, la estabilidad en el empleo y la reducción de la jornada laboral como herramienta para mejorar la salud y la calidad de vida. Otras temáticas que serán abordadas son la defensa de una jubilación digna, la necesidad de destinar el 1% para las infancias como inversión para garantizar derechos y oportunidades, y la defensa y profundización de las conquistas históricas del movimiento.

Acerca del evento, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a la diaria este jueves que, “más allá del balance que necesariamente se debe hacer, entre los ejes centrales está la construcción de un programa que apunte fundamentalmente en perspectiva a una mirada larga de la organización sindical”.

En ese sentido, sostuvo que entre los temas que serán discutidos y que se entienden como principales están las condiciones de trabajo y la seguridad. “Se buscará a partir de este congreso la elaboración de propuestas claras que lleven a una mayor participación y a un mayor control y atención de la creciente precarización del trabajo”, dijo. Agregó que se evaluará y tratará todo lo concerniente a la ley de salud y seguridad en el trabajo, y reiteró que el Sunca continúa planteando la creación de la fiscalía especializada en accidentes laborales.

Ferreira dijo, además, que “si bien es cierto que el congreso no resuelve una plataforma, seguramente dará orientaciones al contenido de la plataforma que se presentará a consideración a partir de abril, en el ámbito de los Consejos de Salarios, teniendo en cuenta que el convenio colectivo de la construcción finaliza el 31 de marzo”.

Sobre la dinámica que se desarrollará en el congreso, expresó que luego del acto de apertura, que será este viernes a las 9.00, posteriormente se presentará un informe, se procederá a la votación del reglamento del sindicato y se realizará la instalación de cinco comisiones, las cuales abordarán distintos temas, desde las 13.00 hasta el cierre, el cual estará marcado según el tiempo que dure la discusión en cada mesa de trabajo.

El sindicato espera, en la apertura, la presencia de delegaciones internacionales, así como también representantes del gobierno nacional. El sábado la jornada se iniciará también a las 9.00. Está previsto que el congreso finalice sobre las 17.00, con la presentación de las resoluciones finales. La organización sindical estima que participarán aproximadamente unos 1.700 congresistas de todo el país.