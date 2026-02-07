El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) finalizó en la tarde de este sábado su XIX Congreso Nacional, que contó con la presencia de unos 1.700 delegados sindicales de todo el país; el evento se desarrolló entre el viernes y el sábado en la cancha de Cordón, en Montevideo.

La apertura del XIX Congreso Nacional del sindicato de la construcción contó con la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, quien destacó la importancia de la seguridad en el trabajo, luego del fallecimiento de dos trabajadores del sector en Montevideo en los últimos días.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a la diaria que este sábado “se cerró un congreso que funcionó con cinco comisiones, donde se discutieron y elaboraron propuestas”. Señaló que también fue aprobado el programa del sindicato, que consta de varios ejes: seguridad e higiene, condiciones de trabajo, normativa laboral, ley de seguridad y salud en el trabajo, la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales y el control del cumplimiento de la ley de responsabilidad empresarial.

Con relación a los accidentes laborales, Ferreira dijo que “hay una discusión que debería darse con el sector empresarial, en el marco de los Consejos de Salarios, sobre cuánto se mejora la organización del trabajo para que la vida sea una prioridad, y no sea un elemento más perdido dentro de las prioridades que tiene las empresas para cumplir con la producción”. En ese sentido, resaltó que para el Sunca “es un tema central el registro de las empresas infractoras y su actualización, pero también su seguimiento”.

Por otra parte, el presidente del Sunca señaló que durante el congreso se evaluó de qué manera es posible avanzar en mayores beneficios y conquistas para los trabajadores de la construcción. “Se trató lo concerniente a los fondos sociales, de capacitación y de vivienda”, mencionó. En concreto, se apuesta por “la concreción de un quinto fondo social, que tiene como objetivo atender la salud mental y los problemas de adicción a nivel de la industria”.

Asimismo, Ferreira dijo que el Sunca pretende “avanzar en el planteo sobre la reducción de la jornada sin pérdida de salario”. “Sobre ese tema hubo consideraciones y el Congreso entendió que hay que profundizar una discusión, sobre el pasaje de 44 a 40 horas semanales, donde hay elementos y propuestas, que se discutieron. Fue un congreso que cerró en un marco de unidad. Hubo mucho debate de ideas, propuestas e intercambios. Fue un congreso en el que la organización sindical salió fortalecida desde todo punto de vista”, afirmó.