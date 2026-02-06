El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) inició su XIX Congreso Nacional este viernes en el Club Cordón, con la presencia de unos 1.700 congresistas de todo el país y la asistencia de autoridades nacionales y departamentales. Concurrieron también delegaciones internacionales, entre ellas representantes de Cuba, Venezuela, Perú y Chile. La actividad continuará durante toda la jornada del sábado con el trabajo de comisiones.

En la inauguración del evento expusieron representantes de movimientos de trabajadores de la construcción de Venezuela y de Perú, respectivamente, así como el secretario general del Sunca, Javier Díaz, quien presentó un informe redactado por la organización sindical. Antes de eso, dedicó algunas palabras a la situación de países como Cuba y Venezuela.

En la apertura, además de un breve discurso de José Lorenzo López, en representación del PIT-CNT, hizo uso de la palabra la presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, quien saludó al movimiento sindical no sin antes lamentarse por la muerte de dos trabajadores. “Estamos viviendo días muy amargos. Y como dice el Sunca, lo primero es la vida”, afirmó, en medio de aplausos, para luego destacar la importancia de la seguridad en el trabajo.

Carolina Spilman (PIT-CNT), Carolina Cosse y Juan Castillo en el XIX Congreso del Sunca, en el Club Cordón. Foto: Guillermo Legaria

Expresó también: “Me comprometo con todo mi corazón, y daré todo de mí para que el Parlamento escuche a todo el mundo, pero en particular al Sunca, en todo lo referido a lo que tiene que ver con seguridad laboral, con integridad, con mejoras en la ley, con nuevas leyes que apunten a la integralidad de la salud laboral y a su mejora”.

En una rueda de prensa precisó que lo que el Sunca plantea sobre seguridad laboral “es la reglamentación de la ley que está en el ámbito del Poder Ejecutivo. Desde el Poder Legislativo, lo que me parece importante es que lo que ellos también plantean es profundizar en mejoras en la ley o en una nueva ley con respecto a seguridad laboral. Y eso me parece muy importante”.

Sostuvo que “es un sindicato al que, como todos, hay que escuchar con atención, pero en particular el Sunca es un sindicato de larga trayectoria, de un sector muy importante de la actividad del país, y me he comprometido a que el Parlamento esté de puertas abiertas para escucharlo con cuidado y conversar sobre esos temas”. Agregó que “para empezar, que tengan los ámbitos en el Parlamento para ser escuchados y que trabajemos esos temas”.

Consultada sobre la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales, respondió que “eso no está en nuestro marco, pero también es algo que hay que escuchar”. Agregó también que desde el Parlamento, en 2026, “hay que atacar temas profundos, entre ellos lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, profundizar el derecho a la salud, la autonomía económica de las mujeres y la lucha contra la violencia en todos sus sentidos, en particular la violencia basada en género”.

Acerca del congreso, señaló que “es muy importante para todos los trabajadores de Uruguay, porque el Sunca es un sindicato de una larga tradición en defensa de la vida y de los derechos, en defensa de la democracia, de las cuestiones más básicas e importantes que hacen a la vida de las y los trabajadores”.

Carolina Cosse en el XIX Congreso del Sunca, en el Club Cordón. Foto: Guillermo Legaria

Por su parte, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, consultado sobre la muerte de dos trabajadores durante la semana, dijo que “en el desarrollo del congreso se discuten varios temas. La consigna del encuentro habla de construir futuro, y en el futuro no se puede construir si no es con condiciones de trabajo dignas y seguras”.

En ese sentido, agregó que el Sunca volverá a insistir en que “hay necesidad de que el Parlamento legisle y apruebe la Ley de Seguridad en el Trabajo, que hay necesidad de la aprobación de la fiscalía especializada, y que, en definitiva, el registro de empresas infractoras no solo se actualice, sino que también haya un control más estricto”.

XIX Congreso del Sunca, en el Club Cordón. Foto: Guillermo Legaria

Sobre la mejora del salario y la reducción de la jornada laboral, Ferreira manifestó que están entre los ejes principales del congreso y que “esos temas serán discutidos con el conjunto de los trabajadores y son puntos que queremos desarrollar con todos los participantes. Creemos que hay elementos y evidencia para que en la industria de la construcción se pueda desarrollar esta discusión y así generarse una condición, en el ámbito de los Consejos de Salarios, para que se atienda ese reclamo legítimo”.