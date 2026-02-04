EL Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) es el anfitrión del 2° Seminario internacional sobre Seguridad y Salud Laboral. El evento, denominado “Construir un futuro laboral seguro y saludable en América Latina”, cuenta con la participación de delegaciones de Brasil, Perú, Venezuela y Chile, quienes junto con los representantes nacionales debaten e intercambian sobre diversos temas. La actividad se realiza este miércoles y jueves en el local central del PIT-CNT, en Montevideo.

Algunos de los temas eje de debate tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, la salud mental y el consumo problemático de drogas. Además, la estadística de evolución de accidentabilidad en la industria y la salud ocupacional son parte de la lista de temáticas a ser abordadas. En la propuesta participaron también representantes del PIT-CNT, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Universidad de la República (Udelar).

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, expresó a la diaria este miércoles, acerca del seminario, que la actividad “tiene que ver con condiciones laborales y salud laboral, por lo que es de extrema importancia. Esto, en el marco del 19° congreso del sindicato, los días 6 y 7. Desde la organización entienden que hay necesidad de mirar la realidad que hay en el continente, en función del deterioro de las condiciones laborales. En eso Uruguay no es la excepción”.

Ferreira destacó que, si se toman en cuenta los datos de 2024 y 2025, “se observa una tendencia a la precarización del trabajo que trae como consecuencia el aumento de la accidentabilidad, y en el mundo del trabajo, en particular, en la construcción”. En este sentido, dijo que el Sunca considera que estas actividades internacionales permiten poder mirar la realidad de otros países, “y también empezar a tomar acción a escala del continente, en función de que la realidad que se vive en otros países tiene que ver con lo que viven los trabajadores y trabajadoras de la construcción en Uruguay”.

Ferreira dijo que el seminario “es importante” y que la organización sindical apuesta, en su elaboración, a contribuir a diferentes líneas de acción que tengan como objetivo “la construcción de herramientas, de propuestas que signifiquen poder atender la situación de la precarización del trabajo y, en consecuencia, del aumento de la inestabilidad a nivel general”.

Con referencia a la dinámica del evento, comentó que los representantes de las delegaciones extranjeras presentarán charlas y exposiciones, y que además se trabajará bajo la modalidad de talleres, para dar cierre a la edición 2026 con una resolución final.