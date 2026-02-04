El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) informó que este miércoles falleció un trabajador en un accidente fatal, en una obra localizada en la zona de Punta Carretas.

El hecho sucedió en la mañana, en un edificio en construcción situado en Francisco Vidal 762, esquina Juan María Pérez. Por tal motivo, el sindicato convocó a un paro nacional parcial por duelo, en toda la industria, para este jueves de 9.00 a 13.00.

La organización sindical explicó en un comunicado que el trabajador fallecido se llamaba Sergio Furtado y que tenía 24 años de edad. Según información recabada por el gremio, “el trabajador fallecido cayó al vacío de una altura de nueve pisos por el ducto del ascensor perdiendo la vida en el momento”. Las causas del accidente están siendo investigadas. En el lugar, minutos después del accidente, se hizo presente la Policía para investigar cómo sucedieron los hechos.

El texto agrega que el trabajador fallecido figuraba en planilla de la empresa Sigle SAS y que la obra no se encuentra organizada sindicalmente. El sindicato se solidarizó con los familiares y allegados del trabajador fallecido y expresó en el comunicado que “en las obras que existan horarios desfasados el cumplimiento del paro lo determina cada asamblea, siempre y cuando se respeten las condiciones de paro parcial”.

El Comité Ejecutivo Nacional del Sunca expresó también que continúa convocando a un dialogo nacional sobre la seguridad y salud laboral, con el que busca también impulsar la aprobación de una ley nacional sobre estos temas. El reclamo de presupuesto para la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales y una campaña nacional de sensibilización en materia de accidentes laborales son otras demandas que reiteró el Sunca en el comunicado.

Por su parte, sobre horas del mediodía, representantes de la Inspección General del Trabajo se hicieron presentes en el lugar del accidente para acceder a información sobre el hecho e iniciar la investigación correspondiente, de forma tal de poder determinar las razones del siniestro.