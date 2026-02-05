Un trabajador de 23 años murió este miércoles en horas de la tarde tras caer a una terraza mientras realizaba trabajos en un edificio privado en construcción, en Libertador y Cerro Largo, en Montevideo.

De acuerdo con el informe policial, al que accedió la diaria, “se ubicó en el lugar a un hombre caído sobre la terraza de un edificio, sin signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de médicos de una emergencia médico móvil, quienes constataron el fallecimiento”. El trabajador cumplía tareas para una empresa contratada para realizar trabajos de limpieza en un tanque de agua.

La Policía agrega que “entrevistó a un trabajador en el lugar, quien manifestó que se encontraba dentro de un tanque de agua, ubicado sobre la terraza, realizando trabajos de limpieza”, y que al salir se encontró a su compañero caído sobre la terraza. En la zona del hecho se hizo presente personal de Policía Científica, que realizó los relevamientos correspondientes. Sobre este caso se informó y dio curso a la Fiscalía de 6° turno.

Una fuente de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social confirmó a la diaria que al lugar asistieron inspectores de esa dependencia, y mencionó que “todos los accidentes de caída en altura son prevenibles. Hay medidas desde la capacitación, formación, concientizacion, equipos de protección personal y protecciones colectivas”. Señaló también que, como el caso está en su etapa inicial de investigación, no era posible proporcionar mayor información.