Un hombre de 51 años de edad, que cumplía tareas como soldador en una barraca en la ciudad de Las Piedras, falleció este martes, producto de un accidente laboral, según confirmó a la diaria el inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Luis Puig.

El jerarca informó que, hasta no tener mayores detalles de lo sucedido, no se pronunciaría al respecto, pero sí confirmó que fue quien coordinó la visita de los inspectores al lugar donde se originó el accidente. Según consignó Subrayado, el fallecimiento fue ocasionado por una viga que cayó luego de que un elevador realizara un movimiento.

Bárbara Zapater, la fiscal del caso, fue quien emitió la solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que la Inspección General enviara inspectores a fin de corroborar el siniestro ocurrido en el comercio ubicado en avenida Enrique Pouey esquina Vivian Trías.