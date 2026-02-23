Según pudo saber la diaria, la empresa Mercado Libre decidió durante este mes despedir trabajadores que se desempeñan en el área denominada Prevención de Fraude, argumentando una reestructura empresarial. Prevención de Fraude se divide en cinco áreas (identidad, transacción, reclamos, robo de cuentas y pagos online).

Una fuente relacionada con los trabajadores contó que la decisión de desvincular personal fue anunciada en noviembre pasado como “una reforma lenta”. Comentó que los despedidos eran empleados de distintas edades, muchos de ellos jóvenes y con preparación. “En un equipo, en los últimos tres meses, de 28 integrantes quedaron solo tres”, señaló.

Informó, además, que había un equipo de 24 personas en Brasil, con funciones similares a las desarrolladas en Montevideo, pero que todos fueron despedidos. Dijo que con los otros equipos de Uruguay sucede lo mismo en diferentes proporciones, según el nivel de automatización del área, y afirmó que “aproximadamente hubo unos 50 despidos hasta la fecha”.

La fuente dijo que en el área de Prevención de Fraude había unos diez equipos, cada uno de ellos compuesto aproximadamente por 20 personas, pero en la actualidad tienen ocho integrantes como máximo, a excepción de uno del que despidieron a todos sus componentes. “Con ese equipo pasó que, según explicación de la empresa, se automatizó todo el proceso de trabajo”, aseguró.

“La decisión está protegida como en una especie de anonimato. La semana pasada hubo ocho despidos seguidos”, agregó la fuente, que comentó además que la empresa anunció que “estaba tomando el camino de la inteligencia artificial [IA]”. Comentó también que “desde hace tres meses no hay comunicación con la empresa”, salvo cuando se llama a los trabajadores para despedirlos.

Otro punto que la fuente denunció es que “existen irregularidades con respecto a las condiciones de trabajo”, y señaló, a modo de ejemplo, que hubo casos de empleados que trabajaban más de diez días corridos sin descanso, cumpliendo guardias los sábados y domingos, sin un descanso semanal, y que no existía comunicación con los supervisores ni con mandos superiores. “A fines del pasado año ejecutaron algunos pocos despidos, argumentando bajo rendimiento, y ahora alegan que se trata de una reestructura”, expresó.

La posición de la empresa

la diaria se comunicó con Mercado Libre por este tema. Desde la empresa se informó que “como parte de la búsqueda constante por brindar la mejor experiencia a los usuarios, creando más valor y ganando agilidad, estamos evolucionando el esquema operativo del equipo de Prevención de Fraude”.

En ese sentido, se agregó que “esta evolución se enfoca en crear estructuras más ágiles y eficientes, que puedan apalancarse en la tecnología para seguir mejorando la experiencia que se brinda a los millones de usuarios. Solo en el año 2025, Mercado Libre creó más de 42.000 nuevos puestos de trabajo, y seguirá contratando y creciendo en otras áreas en toda América Latina”.