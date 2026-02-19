La Asamblea General de trabajadores de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) sesionó este jueves y, por votación en mayoría, resolvió aceptar una propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo, este miércoles, que cuenta con varios puntos, en el que se destaca la instalación de una mesa de negociación tripartita, para discutir e intentar un acuerdo entre las partes tras el conflicto de los últimos meses. La propuesta del MTSS es integral, por lo que tanto el sindicato como la empresa deben aceptarla en su totalidad.

Inés Abín, dirigente del Consejo Directivo de AOEC, dijo este jueves a la diaria que “la asamblea resolvió aceptar la propuesta del ministerio. Nos permite abrir un ámbito de negociación donde se van a discutir los temas que generaron este conflicto. Se entiende que es un camino para intentar resolver las diferencias existentes con la empresa”. Mencionó que, luego de abrir esa nueva instancia de negociación, se dará apertura a otro espacio para analizar y discutir otros temas, entre ellos, la planta de redistribución de Rivera. Para esta fase de diálogo, el plazo marcado son 90 días.

Señaló que al margen de la propuesta de instalar un nuevo ámbito de negociación por parte del ministerio, se mantiene la decisión de la empresa de cerrar la planta de distribución de Rivera, y comentó que desde esta semana, los nueve trabajadores que allí cumplían tareas comenzaron a hacer uso de su licencia anual reglamentaria. “La idea es continuar reivindicando los puestos de trabajo, y que se mantenga abierto el centro de distribución, no solo por el establecimiento en sí, sino por lo que significaría el traslado, envío a seguro de paro o despido de los trabajadores”, precisó la dirigente.

Abín puntualizó que este jueves se comunicará al Ministerio de Trabajo que se acepta la propuesta, y que el sindicato queda a la espera de la respuesta de Conaprole. Dijo, además, que existe la voluntad de levantar las medidas y acciones tomadas en las distintas plantas de la empresa. En la eventualidad de que el directorio de la Cooperativa decida no aceptar la propuesta, el gremio mantiene la aprobación de la iniciativa ministerial porque fue en el marco de la asamblea, pero lo que no ejecutaría sería el levantamiento de las medidas. Además, desde AOEC está la intención de retomar las negociaciones por Consejos de Salarios, que “actualmente están estancadas”.

“Desconocemos cuándo la empresa dará su respuesta”, afirmó, y sostuvo que el Consejo Directivo de AOEC se reúne los días miércoles, y que en la próxima semana se realizará una evaluación de lo que se resuelva en los próximos días, aunque ya se cuenta con la resolución de la asamblea general, por lo que si el ministerio convoca al sindicato a una instancia para la próxima semana, ya está previsto que una delegación asista.

Por su parte, Ariel Londinsky, gerente general de la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU), dijo en rueda de prensa este jueves que “en cuanto a conflictividad, se atraviesa un momento realmente delicado”, y afirmó que en el marco de los Consejos de Salarios todavía no existe un acuerdo. “La propuesta de la cámara ha sido y sigue siendo la de mantener una cláusula de paz que permita trabajar en paz. Hay muchas empresas que están con una conflictividad altísima, de manera que hay una preocupación muy fuerte en este punto, al punto de que estamos al borde de tirar productos”, dijo.

Sostuvo también que en esta jornada hay paro debido a la asamblea de los los trabajadores. “¿Cómo puede afectar eso en cuanto al abastecimiento? Puede afectar sobretodo a alguna empresa que tiene paros más seguidos, donde hay faltante de productos en las góndolas, aunque también hay preocupación por la recolección de leche en los tambos”, expresó.

El directivo afirmó además que la conflictividad “lleva a a tomar medidas, que si bien no son simpáticas, las empresas tienen que seguir trabajando, y no puede estar de rehén todo el tiempo de la conflictividad permanente. Eso es lo que se tuvo en la mayoría del sector. De manera que hay que buscar soluciones creativas y diferentes para ver cómo seguir adelante”.

En tanto, sobre el conflicto en Conaprole, el ministro Juan Castillo expresó en Radio Sarandí, este jueves, dijo que “hay una línea de diálogo con los directivos de la empresa, a los efectos de propiciar un retorno al ámbito de negociación, para el próximo lunes 23”.