El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) que la empresa láctea aceptó su propuesta para instalar un nuevo ámbito de negociación tripartito, en el que se abordarán las exigencias de ambas partes, entre ellas, el cierre de la planta de distribución N° 14, en el departamento de Rivera, concretado el lunes 16.

Inés Abín, integrante del Ejecutivo de AOEC, dijo a la diaria este viernes que, con el aviso del MTSS, “este jueves a las 22.00 se levantó el trabajo a reglamento”, y adelantó que la secretaría de Estado convocó a ambas partes para el lunes 2 a las 14.00, con el fin de mantener una primera reunión en lo que será la nueva etapa de negociación entre los trabajadores y los empresarios. Las medidas y otras acciones puntuales venían aplicándose desde el 4 de febrero.

El gremio de trabajadores tenía resuelto que, si el directorio y la asamblea de los 29 productores principales de la cooperativa aceptaban la iniciativa del MTSS, levantarían las medidas antes de finalizar el mes en curso, decisión que finalmente se concretó.

En la reunión entre las partes está previsto que por la AOEC participen el secretario general del sindicato, Luis Goichea, y el presidente, Enrique Méndez, quien también es dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).

Por su parte, en representación de la empresa participarán el presidente, Gabriel Fernández, y el director ejecutivo, Gabriel Valdés, gerente general de la cooperativa, mientras que por el ministerio asistirá el ministro, Juan Castillo. También está previsto que esté presente el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

“La idea de esta primera instancia es sentar las bases de la negociación y evaluar cómo continuar. Esperamos que se pueda establecer un ámbito serio de negociación, donde podamos resolver los problemas y concretar las soluciones”, precisó Abín.

Consultada sobre cuáles son algunos de los temas centrales a discutir con la empresa, la dirigente explicó que durante los primeros 15 días de negociaciones y, de acuerdo con lo propuesto por el MTSS, se abordará el sistema de subproductos, y resaltó que “los trabajadores de ese sector reclaman el formato del régimen de trabajo de semana inglesa”.

Además, se negociará una reestructura propuesta por la empresa para el Complejo Industrial de Montevideo (CIM), dado que las autoridades de la cooperativa tienen la intención de fusionar diversos sectores, entre ellos, el área de paletizado en la leche.

En relación con el centro de distribución de la planta N° 14, situada en el departamento de Rivera, Abín señaló que las negociaciones sobre ese punto formarán parte de una segunda etapa de diálogo con la empresa y que, junto con ese tema, también se tratará el tamizado de productos en la planta industrial N° 8, localizada en Villa Rodríguez.