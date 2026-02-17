En el marco de la redacción del programa del Sunca, discutido y acordado en el XIX Congreso Nacional los días 6 y 7 de febrero, la propuesta de buscar la jubilación a los 55 años para los trabajadores del sector (con 25 de trabajo) será presentada a futuro ante el Parlamento para que pueda ser debatida y aprobada.

Richard Ferreira, presidente del Sunca, dijo a la diaria que en ese programa se incluyeron propuestas y una de ellas “es el cálculo jubilatorio especial para el sector de la construcción”, que “es un viejo reclamo, una idea de años de la organización sindical”.

Sostuvo que “esto es a partir de cómo el trabajo afecta la vida de las trabajadoras y trabajadores. Incluso, con el transcurso del tiempo se ha aportado evidencia de cómo perjudica la salud de hombres y mujeres de distintas edades”.

En ese sentido, expresó que en los últimos años “se ha trabajado con respecto al tema de las consecuencias físicas del trabajo, las tareas a la intemperie y todo lo que provoca en materia de lesiones, tales como problemas lumbares, cervicales, tendinitis y de visión, como así también auditivos y respiratorios”.

Ferreira recordó que por todos estos temas “muchas veces acontece que hay personas que se tienen que jubilar antes por algún tipo de discapacidad”. También mencionó que se ha constatado que trabajadores de la construcción, que quedan sin empleo después de los 50 años, tienen diversas dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, a través de un empleo donde cuente con todos los derechos y obligaciones.

Esta propuesta, dijo el dirigente sindical, se presentó durante 2025, en el marco de la Comisión del Diálogo por la Seguridad Social, y “si bien hay una discusión general sobre la edad jubilatoria, y considerando los cambios que realizó el gobierno anterior, nadie se imagina a un trabajador con 65 o 66 años arriba de un andamio”.

Al respecto, expresó que de cara al futuro es un tema que será abordado y discutido también en la órbita de la negociación colectiva con los empresarios, como así también será presentado para ser que sea debatido y estudiado en el Parlamento.