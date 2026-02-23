Los funcionarios de Copsa, nucleados en la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), emitieron un comunicado en el que solicitan al gobierno y a la empresa que “acuerden una solución de fondo para que los trabajadores no sigan financiando y amortiguando las deficiencias del sistema” y, a su vez, solicitan que “se nos respete y se cumpla con el salario en su totalidad y en fecha”.

La organización sindical expresó que desde hace 14 años viene sufriendo dificultades en el cobro en fecha del salario y demás obligaciones, y a modo de ejemplo señala que, al día de hoy, se les debe dinero de licencias y el salario de enero. “Mes a mes, la situación ha sido más compleja y el calendario de pagos genera deudas importantes en compromisos económicos como créditos, retenciones judiciales y pensiones alimenticias”, indica la declaración.

En ese sentido, agrega que “también han sido vulneradas las condiciones de trabajo, donde la falta de acuerdos en ámbitos bipartitos, y, con el Estado como mediador y regulador, ha sido terreno fértil para que no se tenga la certeza del pago en fecha del salario. Desde este colectivo siempre se aportaron soluciones desde el diálogo honesto y sincero”. La nota, emitida por la Mesa Ejecutiva, expresa que fue redactada “con la finalidad de explicar la dura situación laboral y económica que atraviesan los trabajadores”.

El texto señala: “Todos los meses tenemos la incertidumbre de si vamos a percibir el salario, donde los desencuentros son cada vez más frecuentes en las negociaciones por condiciones de trabajo y la falta de respeto hacia los trabajadores, ya que no se nos garantizan las condiciones mínimas”. Agrega que estas situaciones, entre otras, generan inestabilidad económica y emocional en los trabajadores y sus familias, y que “pasan los años y cada vez es peor la situación. Cambian los gobiernos, los diagnósticos, y nadie aplica una solución de fondo a esta problemática que hoy nos está apagando”.

La ATC pide a la población “el mayor entendimiento ante las dificultades”, dado que “se han llevado adelante medidas distorsivas tales como paralización de actividades parciales y totales, que afectan a tal punto que es la última opción que los trabajadores aplicamos”.

“Sentimos la necesidad de exigir que se generen más empleos de calidad, mejorar los salarios, ampliar los derechos laborales y combatir la represión antisindical. Este sindicato no mide su lucha en jornales perdidos por paralizaciones de servicios; las injusticias se combaten con lucha y unidad”, concluyó el comunicado.