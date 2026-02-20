La subinspectora General, Andrea Bouret, en representación de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS), se reunió este jueves con una delegación de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, a los efectos de analizar e intercambiar información acerca de la existencia de casos de persecución, hostigamiento y acoso laboral en panaderías artesanales de todo el país.

El presidente de la Mesa Coordinadora, Luis Echevarría, dijo a la diaria este viernes que Bouret “como jerarca se puso a plena disposición. Se le realizó el planteo de algunas situaciones, pero de forma genérica. Consideramos que fue muy buena la reunión, y el compromiso asumido por la subinspectora. Esperemos ahora que dé sus frutos”.

Sostuvo que la organización sindical “tiene una gran preocupación con las panaderías artesanales”, por “los casos de malos tratos y persecuciones, cada vez que se planifica conformar un sindicato, o cuando se van a afiliar a la Mesa Coordinadora del Pan y Afines”.

El dirigente agregó que desde la Inspección General del Trabajo “se entiende y comparte la preocupación, y en ese sentido se convocará a una reunión tripartita, con el Centro Industrial de Panaderos (CIPU), gremial que nuclea a las panaderías artesanales, la Mesa Coordinadora y de la Inspección General de Trabajo.

Acerca de esa futura reunión, Echevarría expresó que “el primer objetivo es ponernos de acuerdo entre las partes en que esto no puede suceder más, y que no se puede amparar ni proteger a este tipo de patrones que maltratan y reprimen a los trabajadores”.

Agregó que posteriormente se debe buscar, de forma conjunta, que el tema cuente que mayor visibilidad, pero esto de manera tripartita y bajo el liderazgo de la Inspección General de Trabajo. “Se deben presentar hacer cursos y formación en Montevideo, Zona Metropolitana y el interior del país. Hay que desestimular este tipo de actitudes y decisiones, particularmente de los patrones, como así también de los responsables y mandos medios, en cada lugar”.

Acerca de las denuncias ya presentadas, y de los diversos casos acontecidos en Montevideo y el interior, Echevarría comentó que próximamente también se asistirá a la Comisión de legislación Laboral de la Cámara de Diputados, espacio en el que se presentará toda la información. “Allí esperamos que también actúen en consecuencia”, afirmó.

En el país hay unas 1.500 panaderías, y más de 15.000 trabajadores. De cada cinco panaderías, cuatro están afiliadas al Centro Industrial de Panaderos (CIPU). “Potencialmente hay de 7.000 a 8.000 trabajadores, a quienes se reprime y persigue para que no se organicen, y para que no reclamen por sus derechos. No es un tema menor, y hay que dejar de verlo como casos aislados. Se han realizado denuncias, y al día de hoy hay entre 10 y 15 casos”, comentó Echevarría.

IGTSS convoca a mesa tripartita

Por su parte, Bouret comentó a la diaria que en la Inspección General del Trabajo, en el marco del decreto N° 291/07, ya está conformada la tripartita sectorial de panificadoras. Agregó que ahora la idea es unificarla con la rama de panaderías, ya que los interlocutores son los mismos. Por este motivo, se convocó el ámbito para las primeras semanas de marzo.

“Otro punto es que, en el marco del Compromiso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Inspección General del Trabajo brinda instancias formativas dadas por inspectores y abogados de la inspección, entre los temas se incluye todo lo referente a acoso sexual, laboral, antisindical. Invitar a trabajadores y empleadores a ser parte d estas instancias para conocer derechos y obligaciones y los mecanismos de denuncias”, dijo Bouret.

En ese sentido, la jerarca recordó que la Inspección General del Trabajo “tiene el rol fiscalizador, el cual ejerce y seguirá desarrollando en todo el territorio nacional”.