La empresa Maltería Paysandú (AmBev – Cympay) anunció este martes que el envío de trabajadores al seguro de paro previsto en principio hasta el 1° de mayo se extenderá finalmente hasta el 1° de agosto, confirmó a la diaria el dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña Eduardo Alza.

“Nos informaron de esta decisión este martes”, dijo. Agregó que entre los argumentos esgrimidos por la empresa estuvieron la falta de competitividad de la planta: “En el poco pedido que hay desde las cervecerías de Brasil, optan por comprarles a otras malterías más baratas, que no es el caso de la ubicada en Paysandú. Se continúa siendo una unidad poco atractiva por el valor de la tonelada de malta que se tiene”.

Acerca de que el retorno de los trabajadores sería, hipotéticamente, el 1° de agosto, señaló que es mucho tiempo, “más teniendo en cuenta que hace menos de ocho meses nos mandaron al seguro también. Entonces hay trabajadores que ocuparon dos meses ya del subsidio, les quedan dos meses más, y esos otros tres meses restantes están desamparados, que es un poco por donde estamos ahora transitando las gestiones”.

Consultado acerca de qué cambió, respondió que “acá no cambió nada; sucede que con la mediatización del tema el gobierno y AmBev a nivel nacional se juntaron a conversar. Estos plazos nosotros los redujimos justamente por la mediatización de la situación. Porque tenemos entendido que recién iban a aterrizar a hablar con el gobierno dentro de un par de meses. Para nuestra visión ya tenían proyectada una parada extensa, solamente que lo fueron dosificando a medida que pudieron aterrizar el tema en las reuniones con el gobierno”.

El dirigente sostuvo que no tiene dudas de que “todo se aceleró porque el tema salió a la luz ante la opinión pública”, y agregó que si una reunión celebrada la semana pasada entre la empresa y el gobierno se hubiera realizado dentro de dos meses, el escenario habría sido distinto, porque ya habrían transcurrido dos meses y allí se habría comunicado que la extensión era de dos meses más, de acuerdo con lo planificado e interpretado por el sindicato.

Alza sostuvo que “ya sabíamos que cuatro meses podía durar la parada, por eso el sindicato se expresó sobre un posible escenario de cierre, porque es una maniobra poco recurrente en esta multinacional. A nivel de industria no es frecuente parar cinco meses o desarrollar este tipo de estrategia”. Con referencia a la planta de producción de Nueva Palmira, dijo que “esa no se toca, porque actualmente está produciendo a full. No pueden perder ni un minuto”.

Sobre si el sindicato ya se contactó por este tema con el Ministerio de Trabajo, respondió que sí, pero que hay dos cosas a tener en cuenta. “Una tiene que ver con que la empresa ya habló con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, donde el gremio tiene conocimiento de que las reuniones fueron políticamente correctas. La empresa habló con Juan Castillo y dejaron una especie de camino preparado para un acuerdo de seguro de paro extendido. Lo otro es que el sindicato evalúa si la solicitud de ese subsidio se realiza conjuntamente entre la empresa y el sindicato, o si lo gestiona y tramita la empresa sola”.

Agregó que hay unos 90 trabajadores involucrados, pero aclaró que hay servicios que están activos en planta, como el sector de laboratorio, la expedición de malta y el recibo de cebada. Esto responde a las ventas que ya se tenían acordadas y a la exportación de malta que ya estaba cerrada antes de entrar en esta situación.

Explicó que “en marzo y abril se estarán haciendo esas actividades ya programadas, y serían unas 20 personas las que estarán trabajando. Luego hay un lote grande que durante marzo está agotando la licencia reglamentaria, y en el entorno de 20 trabajadores ya ingresarán al seguro de paro. En abril será similar el panorama, pero durante mayo, junio y julio la totalidad de los trabajadores estará en seguro de paro seguramente”.

La versión de la empresa

A través de un comunicado emitido este miércoles, la empresa informó a la opinión pública que “se comunicó al sindicato que se encuentra solicitando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la extensión del seguro de paro especial por dos meses más para los trabajadores que desempeñan labores en Maltería Paysandú”.

“La medida adoptada responde a distintos factores que afectan la competitividad del negocio de las malterías, entre ellos, los altos costos de producción y logística, un tipo de cambio desfavorable para la exportación y cambios en el mercado regional”, explicó la empresa, y agregó que esta situación “se ve agravada porque en los últimos años se realizaron inversiones en Brasil destinadas a nuevas malterías, que aumentaron la oferta de malta en la región con precios muy competitivos”.

Señala además que, en este contexto, “la compañía se encuentra trabajando para mejorar la competitividad de Cympay y mantiene instancias de diálogo con el sindicato y con el gobierno para analizar alternativas que contribuyan a mejorar la situación del sector”.