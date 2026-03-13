Si ya tenés una cuenta

36ª Fiesta del Río y la Convivencia

Santiago Vázquez, Montevideo. 14 y 15 de marzo.

Apertura del puente viejo del río Santa Lucía, espectáculos artísticos y gran espacio gastronómico. Entrada libre y gratuita; se solicita llevar un alimento no perecedero en apoyo a las ollas comunitarias del oeste.

29ª Expoactiva Nacional

Ruta 2, kilómetro 252, Soriano. 18 al 21 de marzo.

Organizada por iniciativa de la Asociación Rural de Soriano, es la mayor muestra de agronegocios del país, con más de 300 expositores y más de 750 marcas.

8ª Fiesta de la Cerveza Artesanal

Rambla del arroyo Solís Chico, Parque del Plata, Canelones. 28 de marzo.

Trotsky Vengarán, Vanesa Britos, Lu Ferreira, Eté y los Problems, Ruperto Rocanrol, entre otros. Entrada libre.

52º Festival del Olimar

Parque del río Olimar, Treinta y Tres. 28 de marzo al 2 de abril.

28 al 31 de marzo: jornadas de canto popular; 1º de abril: noche de rock; 2 de abril: cierre con música tropical. Además, concurso de canto, feria artesanal, stands comerciales y actividades diversas.

59ª Semana de la Cerveza

Paysandú. 28 de marzo al 5 de abril.

Artistas nacionales e internacionales, gastronomía, feria comercial, regata, búsqueda del tesoro y carrera de mozos, entre otros atractivos.

99ª Semana Criolla del Prado

Predio de la Asociación Rural del Uruguay, Prado, Montevideo. 29 de marzo al 5 de abril.

Paseos, ferias, música folclórica, gastronomía típica y actividades para toda la familia.

45ª Criolla del Parque Roosevelt

Parque Roosevelt, Canelones. 1º al 5 de abril.

Competencia, música, feria y gastronomía.

39º Festival Minas y Abril

Parque Rodó de Minas, Lavalleja. 10, 11 y 12 de abril.

Viernes desde las 18.30: Gnomo, Conociendo Rusia, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca. Entradas (Redtickets): viernes $ 500, sábado $ 450, domingo $ 350, abono $ 1.000.

42º Festival del Asado con Cuero

Lascano, Rocha. 10, 11 y 12 de abril.

Espectáculos artísticos, desfile gauchesco, feria callejera y mucho asado con cuero. Entrada gratuita.

14ª Fiesta del Guiso Criollo

Parque Centenario, Trinidad, Flores. 12 de abril.

Concursos de guiso criollo, ambientación y postre tradicional, espectáculos artísticos, plaza de comidas.