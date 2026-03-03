Representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y de la empresa Conaprole se reunieron este lunes. Como resultado surgió el acuerdo de las condiciones para iniciar una nueva fase de negociaciones, en las que se discutirán varios temas, entre ellos, el futuro de la planta de distribución de Rivera. La próxima reunión está pautada para este jueves.

En la instancia de este martes participó el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y de la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios. Por su parte, la delegación sindical estuvo conformada por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y los dirigentes de la AOEC Luis Goichea, Enrique Méndez y Andrés de León. En tanto, por la empresa asistieron su presidente, Gabriel Fernández, y el director Daniel Laborde.

El sindicato AOEC emitió un comunicado, al que tuvo acceso la diaria, que explica que “luego de que las partes expusieran sus puntos de vista, se entendió que estaban dadas las condiciones para convocar, esta semana, a un ámbito tripartito donde –en principio– se negociará por un lapso de 15 días, los temas de régimen (subproductos y otros) y el tema de las leches”.

En ese sentido, se agrega que esto implicará “que las partes mantendrán durante ese tiempo el “statu quo”, lo que significa que no cambiarán las condiciones existentes mientras las partes negocien. Una vez culminado dicho período, el MTSS analizará con las partes los posibles avances alcanzados, aunque también se podrá llegar a extender el plazo de negociación en caso de que las circunstancias lo ameriten. Acerca de cuáles serían las condiciones para negociar, una fuente de AOEC prefirió no profundizar en los detalles dialogados con las demás partes.

Sobre esta reunión, la directora de Trabajo, Marcela Barrios, dijo este martes en una rueda de prensa que “lo que se hizo fue instalar la nueva etapa de negociación: producto de la última propuesta que había presentado el Ministerio de Trabajo, se estará negociando el jueves de esta semana”. Acerca de cuáles serán las pautas para la negociación entre el sindicato y la cooperativa, no brindó detalles.

“Se diagramó una hoja de ruta con prioridades y se estará procediendo a realizar un cierre ordenado de la planta de Rivera, que si bien ya cerró, quedaban detalles con los trabajadores que estaban analizando sus opciones a futuro. Con el capítulo de Rivera ya cerrado, las partes se reencontrarán para iniciar los nuevos temas que hay en agenda”, expresó.

Sobre qué temas deben negociar Conaprole y el sindicato, la jerarca respondió que “hay muchos asuntos vinculados a formas de trabajo, regímenes e innovación tecnológica, en particular en los sectores de subproductos y de leche, que son temas que ya estaban negociando y que ahora se retomará”. Sobre si puede existir acuerdo entre empresarios y trabajadores en los distintos ejes a tratar, dijo que “hay mucho interés de las partes, como así también del Estado y de distintos organismos”.

la diaria se comunicó con la empresa Conaprole. Fuentes de la cooperativa expresaron brevemente que van a “esperar la reunión del jueves” y que “se seguirá apostando al diálogo constructivo y responsable”.